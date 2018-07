Die Stadt gehört Fiva und der Bigband

Beim 35. Theaterfestival hat die Münchner Rapperin Fiva samt DJ und 20-köpfiger Jazzrausch-Bigband das Publikum begeistert. Bei aller Ausgelassenheit gab sie den Zuhörern am Samstag auch eine ernste Botschaft mit auf den Weg.

Fiva, die hörbar vom Oldschool-Rap geprägt ist, legt auch an diesem Abend ihr verschmitztes Lächeln nicht ab. Ihre Leidenschaft galt aber nie breiten Hosen, sondern der Sprache. Sie sitzt im Café, beobachtet den Alltag und erzählt darüber Geschichten. Statt ausgefeilter Punchlines packt sie Normalitäten in Töne.

Sie erzählt davon, wie es ist, sich für die Karriere aufzugeben oder sich in einer Fernbeziehung zu vermissen. Mal lakonisch, mal sensibel. Sie will mit ihren Texten aufrütteln. Mit dem fast romantisch arrangierten Stück „3 Ausrufezeichen“ reagiert Fiva auf Hasskommentare im Internet und findet einen optimistischen Ausweg. Sie ruft dazu auf, nicht am Bildschirm zu kleben, sondern rauszugehen und die Angst auszutreiben. Statt Phrasen gibt es bei ihr Wortspiele – kluge Lyrics statt vulgärem Straßen-Rap. „Mit eurer Spucke macht ihr höchstens euren Schatten nass. Ich bin ein Goldfisch, und kein Haifisch im Wasserglas“ rapt sie im Song „Goldfisch“. Selten hat jemand Gesellschaftskritik in schönere Poesie gepackt – das Publikum hört andächtig zu.

Fiva springt und tanzt

Auf der Bühne ist sie kaum ruhig zu halten. Sie springt und tanzt. Sie plädiert immer wieder für Vielfalt, Selbstvertrauen und Mut zur Eigenständigkeit. „Wir können es schaffen“, ruft sie dem Publikum entgegen. „Ich habe keine Angst vor Fremdem, nur vor Menschen, die mir fremd werden“ rapt sie und lobt die Demonstranten, die vergangene Woche in ihrer Heimatstadt gegen Hetze und Ausgrenzung demonstrierten. „Kein wenn, kein aber, kein nein, kein falls. Bevor wir nichts machen, machen wir’s falsch. Lass uns die Zeit nicht verschwenden“ fordert sie das Publikum auf. Dieses nickt und reagiert mit tosendem Beifall.

Die Fans unterschiedlichen Alters feiern Fivas alte und neue Stücke und ihre spontan wirkende Moderation. Sie erzählt von ihren zwei Nachbarinnen, die seit Jahren auf das Theaterfestival in Isny gingen. „Niemand ist perfekt, und um perfekt sein geht es nicht“ sagt sie in „Das beste ist noch nicht vorbei“. Der Abend kam der Perfektion aber nahe. Die Bigband erzeugte eine Klangwucht und Fivas Sprechgesang harmonierte damit. Kurz zog sie sich zurück und überließ der Band die Bühne. Eine kluge Entscheidung. Die Menge tobt, und spätestens jetzt wippt auch der letzte Bewegungsmuffel mit den Hüften.

Nach rund einer Stunde ist der Auftritt vorbei. Viel zu kurz. So sah es auch das Publikum. Die Menschen applaudieren. Zuerst verhalten, dann energischer. Und plötzlich erklang der Mallorca-Klassiker „Oh wie ist das schön“ aus Hunderten von Kehlen. Die Musiker kommen noch einmal und Fiva macht eine klare Ansage: „Die Stadt gehört mir! Mir und der Bigband!“ Keiner widerspricht ihr an diesem Abend.