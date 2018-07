Die Spitze des Staunens erklimmen

So, wie der Poetry Slam seit Jahren am Montagabend seinen Stammplatz auf dem Theaterfestival hat, ist auch das obskure Theater davor zu einer festen Größe geworden: An diesem Montag das Stück „Baraka“ von Fred Teppe, das die Zuschauer im gut besuchten Zelt zu Begeisterungsstürmen hingerissen hat. Das Duo Fred Teppe und Paul Rozaire ließ eine Stunde lang die Teekannen und anderes mehr fliegen und bereitete zu orientalischen Klängen allen Gästen einen wundersam poetischen Abend im Festivalzelt.

Eine Ansammlung von Gläsern und Teekannen, ein Wäscheständer, an dem sorgsam zum Trocknen festgeklammerte Teebeutel hängen, vier Ventilatoren, Tisch und Stühle machten das unüberschaubare Equipment aus, das die Zuschauer zu Spielbeginn vorfanden. „Hinter uns liegt ein wahnsinnig schönes Eröffnungswochenende“, begrüßte Karin Konrad vom Programmteam das Publikum – mit der Einladung zum „Innehalten“, denn genau das verbirgt sich hinter dem Titel „Baraka“.

Ohne Worte kommt dieses exquisite Duo aus, das mit Fred Teppe und Paul Rozaire zwei Jonglage-Künstler verkörperte, die mit ihren Manipulationen einem das Staunen lernen. Nicht im Sinne von immer größer, schneller und besser, sondern auf höchst lyrische, obskure und humorvolle Art. Sie erzeugen fortlaufend neue, aus sich selbst heraus und durch ihre Mimik sprechende Bilder.

Trocknende Teebeutel am Wäscheständer

Als Umfeld haben sie sich ein orientalisches Ambiente geschaffen, zu dem der Plattenspieler die passenden, verführerischen Klänge beisteuert. Im Kellner-Dress betreten die beiden Artisten die Bühne und verdeutlichen sofort, wer welche Rolle spielt: Rozaire weiß, wo es lang geht, während Teppe so gut wie alles missversteht, wodurch es zu absurd schieflaufenden Akten kommt.

Permanent findet sich das Duo in erheblichen Verwicklungen wieder. Wenn es aus einem rollenden Teekannen-Zug die Teebeutel-Girlanden zieht und sich schlangentänzerisch dreht und windet. Albern scheint das deswegen, weil die beiden Künstler es todernst meinen. So lange, bis sich Teppes Gebinde im Wäscheständer verheddern und er beschämt mit nur noch zwei Beutelchen herumwedelt. Er ist derjenige, der das Kindliche mimt; der mittels Ventilatoren einen Haufen Teebeuteltüten in den Zelthimmel fliegen lässt.

Lustvoll und bitterböse zugleich

Ihr Spiel mit- und gegeneinander ist lustvoll und bitterböse zugleich, versucht doch einer den anderen zu übertrumpfen. Wer schafft es, von noch weiter oben das Wasser aus der Teekanne ins Glas zu gießen. Clowneske Momente ergeben sich, wenn Rozaire mit tötendem Blick Teppe den Stuhl wegzieht; der, im Gegenzug, das Mobiliar kurz und klein schlägt.

Ja, sie können auch sehr laut werden, oder mit Gläsern neu erfunden eine Art Schach spielen – überaus rhythmisch aus der Vogelperspektive auf ein weißes Tuch projiziert. Die Ideen kennen offenbar keine Grenzen. Auch und vor allem, was das Jonglieren angeht, wenn am Schluss neun Teekannen an langen Fäden an drei hohen Galgen hin- du herschwingen, einem Perpetuum mobile gleichen und hier die Spitze des Innehaltens, des stummen Staunens erreicht ist.

Danach gibt es kein Halten mehr: Frenetischer Applaus, über den Fred Teppe und Paul Rozaire nicht minder staunen.