Die Corona-Krise hat auch auf die Isnyer Unternehmen Auswirkungen. Claus Fehr, Wirtschaftsbeauftragter der Stadt Isny, hat sich bei Betrieben umgehört.

Die Rückmeldungen gehen laut Pressemitteilung von „besorgniserregend“ über Umsatzeinbrüche bis „noch keine negativen Auswirkungen“. Insbesondere Firmen, die vom Einzelhandel abhängig sind, würden heftige Auswirkungen spüren. Die Sorge, dass Lieferketten unterbrochen werden könnten, sei ebenfalls groß. Teilweise sei für den gesamten Betrieb oder einzelne Bereiche Kurzarbeit beantragt worden.

Mitarbeiter würden soweit möglich in Homeoffice geschickt, Arbeitsplätze mit größeren Abständen versehen und Schichten so gelegt, dass sich Mitarbeiter möglichst wenig begegnen. Teils gebe es Verdachtsfälle in den Betrieben, diese Mitarbeiter seien aber alle zuhause. Einen bestätigten Infizierten gibt es nach Angabend er Stadt bislang noch in keinem Betrieb. Von den Isnyer Handwerkern seien noch keine negativen Auswirkungen bekannt.

Claus Fehr sagt dazu, dass alle Rückmeldungen nur Momentaufnahmen sein können, „die Situation kann sich stündlich ändern“.