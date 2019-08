Die Romantik musikalisch erleben

Das Collegium Instrumentale Stuttgart gastiert am Montag, 2. September, um 20 Uhr in der Nikolaikirche in Isny. Laut Vorschau soll durch die musikalischen Darbietungen ein Eindruck der Dynamik, Fantasie und Ausstrahlung der Zeit des Wandels in der Romantik geboten werden. Dirigent des Abends ist Albrecht Schmid.

Eröffnet wird das Programm mit der “Egmont-Ouvertüre„ von Ludwig van Beethoven. In diesem ersten Teil seiner Schauspielmusik zu Goethes Drama entfalte der Komponist aus dem monumentalen Forte-Anfang sämtliche Facetten des großen, spätklassischen Orchesterklangs.

Solist in in Franz Schuberts Konzertstück D-Dur ist der Hamburger Geiger Gustav Frielinghaus. Das Werk biete alles, was sich ein Geiger wünschen kann: Ausschweifende, klangschöne Passagen, Virtuosität und reizvolles Wechselspiel mit dem Orchester.

Mit der als “Schottische„ bekannt gewordenen Symphonie Nr. 3 a-Moll von Felix Mendelssohn-Bartholdy wird laut Ankündigung am Konzertabend das Zentrum der Romantik erreicht. Nach einigen erfolgreichen Konzerten in London reiste Mendelssohn zu den nördlichen Highlands und auf die Hebriden, wo ihn die düstere Natur unmittelbar ansprach. Das Werk ist ungemein farbig und abwechslungsreich und stellt höchste Anforderungen an Klangkultur und Homogenität des Orchesters. Das Werk wurde in Europa schnell bekannt und erfolgreich.

Karten zu 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) sind im Vorverkauf im Büro für Tourismus, Isny Marketing GmbH, Unterer Grabenweg 18, und am 2. September ab 19 Uhr an der Abendkasse erhältlich.