Die Postbank schließt Filiale in Isny

Jetzt ist es offiziell: Das Postbank-Finanzcenter in Isny schließt, die Postbank verlässt die Stadt. Die Deutsche Post, die sich bisher das Gebäude Notre-Dame-de-Gravenchon-Straße mit der Postbank teilt, will in der Innenstadt bleiben und sucht einen neuen Kooperationspartner. Das bestätigte ein Sprecher der Postbank auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“. Im Vorfeld waren bereits Gerüchte einer Schließung kursiert.

„Wie alle Banken beobachtet auch die Postbank, dass sich der Markt sowie das Verhalten unserer Kunden in Zeiten der Digitalisierung verändern“, so begründet Tim Rehkopf, Sprecher der Postbank, den Rückzug aus Isny. Darauf reagiere das Unternehmen unter anderem, indem „kontinuierlich das Filialnetz hinsichtlich seiner Wirtschaftlichkeit und Optimierungsmöglichkeiten geprüft werde“. In diesem Zusammenhang habe die Postbank beschlossen, die Filiale in Isny im Laufe dieses Jahres zu schließen.

Wann das der Fall sein wird und wohin die Deutsche Post DHL Group dann zieht, steht noch nicht fest. Rehkopf verspricht aber: Das Angebot an Post- und Paketdienstleistungen bleibe vor Ort auch in Zukunft bestehen. „Die Post hat nun mit der Suche nach einem geeigneten Kooperationspartner begonnen“, sagt er. Angedacht sei eine Post-Partnerfiliale, wie man sie aus dem Einzelhandel kenne. Diese Suche werde einige Monate in Anspruch nehmen. So lange werde die Post im jetzigen Gebäude bleiben. „Angestrebt wird ein nahtloser Übergang“, so der Unternehmenssprecher.

Bürgermeister von Isny sieht Auszug gelassen

Während die Nachricht über die Schließung des Postbank-Finanzcenters wütende Proteste in den sozialen Medien hervorruft, bleibt Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter gelassen. „Mir ist es wichtig, dass die Postdienstleistungen weiter relativ zentral in der Stadt zu finden sind“, erklärt er. „Das muss nicht direkt in der Altstadt sein, aber in fußläufiger Entfernung von der Altstadt.“ Zudem müsse die neue Filiale „möglichst lange Öffnungszeiten haben und gut erreichbar“ sein. Welcher Kooperationspartner diese Filiale betreibt, sei für ihn zweitrangig. „Es hätte Vorteile, wenn die Post in einem Geschäft mit durchgehend langen Öffnungszeiten untergebracht wäre.“

Die Diskussion in der Facebookgruppe „Du weißt, dass du aus Isny bist, wenn...“ hat Magenreuter verfolgt – und an der ein oder anderen Stelle auch kommentiert. Seine Meinung dazu: „Auch in Leutkirch gibt es kein klassisches Postamt mehr – die Zeiten ändern sich. Es ist wichtig, dass wir uns daran anpassen.“ Gleichzeitig müsse auch weiterhin ein möglichst guter Service geboten werden – „auch für diejenigen, die nicht alles auf dem Handy oder Computer erledigen“.

Die Deutsche Post habe bei ihrer Suche nach einem neuen Partner auch die Stadt gefragt, welchen Standort sie sich vorstellen könne, gibt der Bürgermeister Auskunft. Welche Vorschläge diese aber gemacht habe, will Magenreuter nicht verraten.

Gewerkschaft sieht Entwicklung mit Sorge

Die betroffenen Mitarbeiter der Postbank sind bei der Deutschen Post angestellt. Von dort heißt es, die Mitarbeiter in den Postbank-Finanzcentern seien überwiegend in Teilzeit tätig. „Dieser Einsatz erfolgt im Rahmen der sogenannten Personalleihe und kann sowohl von den Post-Mitarbeitern auf eigenen Wunsch als auch von der Postbank beendet werden“, so Carolin Gruber, Sprecherin der Deutschen Post DHL Group. Die Deutsche Post sei als Arbeitgeber dieser Mitarbeiter dafür verantwortlich, ihnen nach Beendigung ihres Einsatzes in einer der Filialen der Postbank eine alternative Beschäftigung im Unternehmen Deutsche Post anzubieten. Das Filialnetz sei ausreichend groß, dass jeder Mitarbeiter ein neues Jobangebot bekommen könne, das zu ihnen passe.

Sabine Hofmann-Stadtländer, Bezirkschefin der Gewerkschaft Verdi in Ravensburg, beobachtet die Entwicklung, dass immer mehr Bankfilialen schließen und sich aus der Fläche zurückziehen, mit großer Sorge. Zum einen werde der persönliche Kontakt für die Kunden erschwert. Zum Anderen sei es eine Erschwernis für die Beschäftigten, die auf entfernte Zentralorte umgepolt würden – viele von ihnen Frauen. „Auch der Arbeitsplatzabbau nimmt zu, bedingt durch die voranschreitende Digitalisierung, was wir für hoch gefährlich halten.“

Einzelhändler wollen eine zentrale Poststelle

Auch Werner Mayer, Vorsitzender der Initiative „Isny aktiv“, die zahlreiche Einzelhändler und Firmeninhaber in Isny vertritt, bedauert diesen Schritt, „weil die Post an dieser zentralen Stelle und mit hervorragender Parksituation sowohl für die Bürger als auch für die Einzelhändler wichtig ist“. Die Post sei ein Magnet in der Innenstadt. „Viele verbinden einen Besuch bei der Post mit einem Einkauf in der Innenstadt und umgekehrt – beide ergänzen sich hervorragend.“

Grundsätzlich müsse jeder Betrieb eigenverantwortlich und unternehmerisch handeln, „die Post ist aber ein Universaldienstleister, deshalb ist ganz klar geregelt, dass sie in einer Stadt in der Größenordnung wie Isny eine stationäre Einrichtung haben muss, die maximal innerhalb von zwei Kilometern erreichbar ist“.

Mayer ist auch Vorstandsmitglied Volksbank Allgäu-Oberschwaben. Angesprochen auf die Entscheidung der Postbank, ihre Filiale in der Isnyer Innenstadt zu schließen, bekräftigt er die Strategie seines Unternehmens, das Filialnetz bis auf Weiteres nicht zu verändern. „Unsere Aufgabe ist es, einen Spagat zu machen; auf der einen Seite digitale Dienstleistungen anzubieten und anderen Seite eine Bank vor Ort zu sein.“