Die offenen Impftermine in Isny enden mit dem März

Die Stadt Isny hat seit Ende März 2021 Impfaktionen veranstaltet. Nach den Impfterminen für ältere Menschen, den Terminen auf Anmeldung und den Angeboten auf dem Wochenmarkt, gab es seit Oktober 2021 offene Impftermine gegen Covid 19 ohne Anmeldung. Diese Impfaktionen in Zusammenarbeit mit der OSK laufen zum Ende März aus, wie mitgeteilt wird.

Die bisher 33 stattgefundenen Termine wurden vor allem in den ersten Wochen sehr stark wahrgenommen, bis zu 270 Impfungen erfolgten teilweise an einem Tag. Insgesamt wurden bis zum 4. März 3782 Impfungen durchgeführt. Bis in den Februar wurde an zwei Tagen geimpft. „Da die Zahl der zu Impfenden in den vergangenen Wochen stetig abnahm und die Hausarztpraxen eine stabile Impfversorgung bieten, wird im März nur noch einmal wöchentlich geimpft und zum Monatsende ist Schluss“, erklärt Karina Rast, die bei der Stadt Isny die Impfaktionen organisierte. Das letzte Impfangebot vor Ort im Isnyer Kurhaus ist am Mittwoch, 30. März, von 12 bis 18 Uhr. Der Landkreis schließt zudem seine beiden Impfzentren in Wangen (letztmals 30. März) und Weingarten (31. März), für die bis dahin noch Termine unter www.rv.de/impfen vereinbart werden können.

Bestehen bleibt aber das Impfzentrum Oberschwaben im ehemaligen Krankenhaus 14 Nothelfer in Weingarten. Dieses ergänzt die Regelversorgung der niedergelassenen Ärzteschaft. Damit ist weiterhin gesichert, dass sich alle, die dies wollen, impfen lassen können.