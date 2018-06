Die Mieten in Isny sind vergleichsweise niedrig

Dem Gemeinderat ist am Montagabend ein ab Januar 2015 gültiger qualifizierter Mietspiegel vorgelegt worden. Er basiert auf Daten, die in Interviews mit 246 Miethaushalten in Isny gesammelt wurden. Die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter beträgt demnach 5,80Euro – ein vergleichsweise niedriger Wert (siehe Info-Kasten). Erhoben hat die Daten das EMA-Institut für empirische Marktanalyse.

Als Serviceleistung biete der qualifizierte Mietspiegel „Mietern und Vermietern gleichermaßen einen aktuellen und transparenten Überblick über das Mietniveau im frei finanzierten Wohnungsbestand“, erklärt Bürgermeister Rainer Magenreuter im Vorwort zu der aus losen Blättern bestehenden Broschüre mit grünem Titelblatt. Anhand von Werten über Größe, Baujahr, Ausstattung, Beschaffenheit und Lage der Wohnung könne ohne größeren Aufwand der Mietpreis pro Quadratmeter ausgerechnet werden.

Einfacher Mietspiegel vor fünf Jahren „relativ ungenau“

Vor fünf Jahren war zuletzt eine ähnliche Erhebung in Auftrag gegeben worden, damals allerdings nur ein einfacher Mietspiegel, wie der städtische Wirtschaftsbeauftragte Claus Fehr in der Ratssitzung erklärte. Die daraus resultierenden Daten seien „relativ ungenau“ gewesen.

Die jetzt vorliegende Auswertung beziehe sich auf Mieten, die innerhalb der vergangenen vier Jahre verhandelt wurden, sagte Fehr. Der Mietspiegel gelte außerdem nur „für nicht preisgebundenen Wohnraum im Wohnflächenbereich zwischen 30und 120 Quadratmetern“.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Edwin Stöckle bedankte sich bei der Stadtverwaltung, dass der Antrag der Fraktion zur Erstellung des qualifizierten Mietspiegels einst angenommen worden sei. FW-Stadtrat Markus Immler bemerkte, dass Isny angesichts des vergleichsweise niedrigen Mietniveaus offenbar schlechter wahrgenommen werde. Fehr entgegnete, dass aus der entgegengesetzten Richtung betrachtet, der Anreiz nach Isny zu ziehen, durch niedrigere Mieten größer sein könne.

Bei der Abstimmung und der damit verbundenen Anerkennung des qualifizierten Mietspiegels enthielt sich die gesamte CDU-Fraktion ohne Angabe von Gründen. SPD und FW stimmten geschlossen dafür.

Die Auswertung des EMA-Instituts der durchschnittlichen Kaltmieten (pro Quadratmeter) in Städten und Gemeinden im Landkreis Ravensburg an einigen Beispielen:

Amtzell: 6,03 Euro.

Aulendorf: 6,36 Euro.

Bad Waldsee: 5,84 Euro.

Horgenzell: 6,25 Euro.

Isny: 5,80 Euro.

Leutkirch: 5,71 Euro.

Ravensburg: 6,83 Euro.

Vogt: 6,07 Euro.

Wangen: 6,22 Euro.