Die meisten Europäer berühren Gabriel-Chemie jeden Tag

Isnyer Geschäftsleute, Handwerker, leitende Angestellte der Isnyer Industriebetriebe und auch sonst Interessierte besuchen mindestens sechs Mal im Jahr eine Firma im Wirtschaftsraum in und um Isny – und nennen den Besuch ihren Stammtisch. Kennenlernen des Betriebes und der Austausch über mögliche Kooperationsmöglichkeiten ist dabei die Absicht.

Ein Einführungsvortrag, Betriebsführung, Fragen, Austausch und gemütliches Zusammensitzen, so ist in der Regel der programmatische Ablauf. Den Gabriel-Chemie Entwicklungs- und Produktionsstandort im bayrischen Weitnau kannten die Allerwenigsten, allenfalls war einigen Geschäftsführer Andreas Wingartz bekannt, denn er ist auch ehrenamtlicher Vorstand der Freien Energiegenossenschaft Isny im Allgäu.

„Sie kennen uns, Sie berühren uns jeden Tag mit Ihren Händen, nur Sie wissen es nicht“, mit diesen Worten begrüßte Wingartz schmunzelnd die Besucher, um eine Brücke zu bauen zwischen ihrem Produkt und den bis dahin ahnungslosen Besuchern. Wenn man morgens die meist mehrfarbige Zahnbüste in die Hand nimmt, den Schraubverschluss der Zahnpasta Tube abnimmt, das Duschgel öffnet, die Kaffeekapsel in die Kaffeemaschine legt, den Schraubverschluss der Milchpackung öffnet, das Vesper einpackt in die Klickbox, im Sommer das Sonnenschutzmittel-Fläschchen in die Tasche packt…oder die Dame vor dem Weggehen schnell noch ihr Makeup-Sortiment zur Hand nimmt um gut auszusehen… „Ehe Sie aus dem Haus gehen haben Sie bereits zigmal mit unserer Firma Bekanntschaft gemacht.“

Die Gabriel-Chemie ist Spezialist für die Rezeptierung und Herstellung von Farb- und Additiv-Konzentraten in Granulatform zur Einfärbung, Veredelung und zur technischen Optimierung von thermoplastischen Kunststoffen. Individuelle Farbeinstellungen würden unter Berücksichtigung kundenspezifischer Anforderungen, kaufmännischen Wünschen und von technischen Vorgaben der Kunden erstellt, so erklärte Wingartz das Produkt der Gabriel-Chemie. Dem Stammtischler wurde bewusst gemacht, dass nicht nur die genaue Inhaltsangabe des gesuchten Produkts den Kauf beeinflusst, sondern auch die Verpackung und die Farben im Ladenregal für eine ganz bestimmte Käuferschicht.

Es gehe nicht nur um die Entwicklung einer „erfolgreichen“ Farbe, sondern auch um die Einmischung bestimmter Additive, um bestimmte Eigenschaften eines Artikels zu erreichen. Etwa UV- und Temperatur-Stabilität, Alterungsbeständigkeit, Stabilisatoren für unlöschbare Lasermarkierungen, also Beschriftungen, Licht- und Farbechtheit, Unbrennbarkeit. Das Produkt von Gabriel-Chemie ist noch nicht das Endprodukt, sondern nur das Kunststoffgranulat, das ganz bestimmte Anforderungen für den Kunden garantieren muss, so erfuhren die Besucher bei der Betriebsführung. Der Kunde macht daraus dann seinen Schraubverschluss, Kapseln, Fläschchen, Döschen, Bier- und Getränkekästen oder auch die Bestuhlung fürs Stadion.