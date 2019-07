„Die Marianne war mein Glückstreffer“

Sie sind noch immer wunschlos glücklich: Das Isnyer Ehepaar Viktor und Marianne Burgardt hat seine Diamantene Hochzeit gefeiert. Peter Clement, stellvertretender Bürgermeister, hat dem glücklichen und immer noch gesunden Jubelpaar Glückwünsche mit Blumen von Bürgermeister Rainer Magenreuter sowie Segenswünsche und ein Ehrenurkunde des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann überbracht.

Die Kindheit habe beide sehr geprägt, beginnen die beiden Burgardts aus ihrem Leben zu erzählen. Er schildert die Odyssee seiner Wolgadeutschen Eltern. Nach der russischen Revolution seien viele Familien aus den deutschen Dörfern an der Wolga nach Sibirien in Arbeitslager verschleppt worden. „Unser Dorf wurde mit Viehwaggons nach Russland verfrachtet, um dort in staatlichen Kolchosen zu arbeiten, und dort bin ich auch geboren.“ Die Eltern hätten im Krieg dort auch deutsche Soldaten beherbergt, dass sie nicht erfroren. 1944 hätte ihre kinderreiche Familie wieder im Viehwaggon aufbrechen müssen, diesmal Richtung Westen. Sie hätten schließlich Schutz und Heimat im Kloster Reute gefunden, die Nächte der Fliegeralarme zusammen mit den Schwestern des Klosters im Luftschutzkeller verbracht.

Das Kindheitsschicksal von Ehefrau Marianne ähnelt dem des Ehemannes. Den Vater früh verloren, wurde die Mutter mit einer großen Kinderschar aus einem deutschen Dorf an der österreichisch-ungarischen Grenze nach Norden „heim ins Reich“ verfrachtet, ebenfalls in Viehwaggons. Schließlich hätten sie eine neue Heimat in einem Flüchtlingslager bei Esslingen gefunden und dann eine Wohnung bei Stuttgart. „Wir haben in unserer Kindheit das Arbeiten gelernt, das Kämpfen und Zusammenhalten, um überhaupt zu überleben.“

Viktor Burgardt hat bei Dethleffs in Isny eine Schreinerlehre absolviert und dort auch einige Jahre gearbeitet. Nicht er selbst, sondern sein Bruder habe bei einem Kuraufenthalt die Marianne entdeckt und ihm mitgeteilt, dass es dort in der Nähe vielleicht die richtige Frau für ihn gäbe. „Ich bin hingefahren, hab sie mir angeschaut und bald einen Roller gekauft, um sie oft besuchen zu können in Bonlanden auf den Fildern. Die Marianne war mein Glückstreffer, von Anfang an.“

Am 17. Juli 1959 wurde geheiratet, und Viktor hat einige Jahre im Messebereich in Stuttgart in seinem Beruf gearbeitet. Es folgte 1963 der Hausbau in Isny und die Rückkehr zum Arbeitgeber Dethleffs. Ehefrau Marianne widmete sich der Familie mit vier Kindern und hat sich später zur Schrotkurpackerin in Oberstdorf ausbilden lassen. In regelmäßigen Schrotkuren sehen die Burgardts den Grund für ihre gute Gesundheit im hohen Alter.

Ihre weitergehende Empfehlung an alle Ehepaare ist folgende: „Zammaschaffe, einander respektieren und vertrauen, in Bewegung bleiben, und Radfahren mit der eigenen Kraft. Der liebe Gott hat uns reich beschenkt mit Glück und Gesundheit, vier Kindern, zehn Enkeln und fast sieben Urenkeln.“