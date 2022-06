Das 34. Isny Opernfestival präsentiert von 30. Juni bis 3. Juli eine einzigartige Inszenierung der Oper „Die Liebe zu den drei Orangen“ von Sergej Prokofjew im Innenhof des Schlosses Isny. Tickets sind bereits erhältlich.

Unter der künstlerischen Leitung von Hans-Christian Hauser finden junge Solisten, unverbrauchte Stimmen und Nachwuchsmusiker zusammen, um gemeinsam Erfahrungen zu sammeln bei der Erarbeitung einer Operninszenierung. Mit viel frischer Energie und Enthusiasmus gestalten sie dieses Jahr die Oper „Die Liebe zu den drei Orangen“ in der stimmungsvollen Kulisse des Innenhofes von Schloss Isny. Bekanntestes musikalisches Fragment der Oper ist der Marsch im zweiten Akt, der John Williams inspirierte zum „Marsch der Ewoks“ aus der Filmmusik zu „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“.

Vom 30. Juni bis 3. Juli sind die zwei Freilichtaufführungen der Oper geplant. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Innenhof des Schlosses Isny. Wenn das Wetter keine Opernaufführung zulässt, geben Teile des Ensembles kammermusikalische Konzerte im Kurhaus am Park, teil tdas Büro für Kultur mit.

Tickets für die Veranstaltungen gibt es in der Isny Info unter Telefon. 07562 / 99 99 50, per E-Mial an info@isny-marketing.de oder online unter https://isny.reservix.de und bei allen reservix-VVK-Stellen. Darüber hinaus können Tickets auch in der IGEL-Buchhandlung erworben werden.