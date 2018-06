Die Kuh lacht auch im 50. Jahr

Auf der Homepage der Narrenzunft Lachende Kuh Isny läuft ein Countdown, der heute Abend um 20Uhr bei Null angekommen sein wird. Die Uhr ist Ausdruck für die Vorfreude der rund 400 Mitglieder der Narrenzunft auf das, was sie in den kommenden Wochen erwartet: die 50. Fasnet seit der Gründung.

Zunftmeister Frank Müller und die anderen Mitglieder können es kaum mehr erwarten, dass die Jubiläums-Kampagne mit dem Hörnerwetzen heute Abend im Gasthof Hirsch startet. „Für unser Jubiläum haben wir neue Häser, Jubiläumsordern und neue Fahnen für die Stadtdekoration angeschafft“, sagt Müller. Die Fahnen werden in Etappen seit Dienstag in der Innenstadt angebracht. 41 Stück sind es laut Müller insgesamt, das habe natürlich einige ganze Stange Geld gekostet. Deshalb sei die Narrenzunft an Sponsoren interessiert, die die Patenschaft für eine Fahne übernehmen.

Bewährtes Programm

Neben den Fahnen gibt es noch das sogenannte „Kuh'le-Bier“, das die Jubiläumsfasnet in Isny zu einer besonderen macht. Die Mitglieder der Lachenden Kuh vertrauen ansonsten auf ihr bewährtes Programm. Einzig ein nichtöffentlicher Zunftball am Freitag, 19. Januar, im Kurhaus ist als zusätzliche Veranstaltung geplant. Dazu sind benachbarte Zünfte eingeladen, um gemeinsam mit den Isnyern das Jubiläum zu feiern. Weitere Programmpunkte sind der Seniorenball (1. Februar), den nichtöffentlichen Ehrengastempfang im Rathaus (6. Februar), der Rathaussturm und der Weiberball (beides am 7. Februar), der Kinderball (8. Februar) und der große Umzug ab 13.33 Uhr am Dienstag, 12. Februar. Besonders auf den Umzug, der den krönenden Abschluss der Kampagne bildet, freut sich Müller: „Darauf kann ich mich die ganze Zeit innerlich vorbereiten.“ Knapp 70Gruppen werden erwartet.

Da die diesjährige Fasnet sehr kurz ist, ist das Programm auch für die Isnyer Narren ziemlich stramm. Schon am Samstag springen sie auf zwei Umzügen mit, am Mittag in Neuravensburg, am Abend in Memmingen. Von den 150 aktiven Mitgliedern seien in der Regel etwa die Hälfte bei Veranstaltungen außerhalb von Isny dabei, sagt Müller.

Er selbst ist seit knapp 30 Jahren in der Isnyer Narrenzunft aktiv, seit zehn Jahren ist er deren Zunftmeister. In den Anfängen habe es nur Leihhäs gegeben, die längst nicht für alle Interessenten gereicht hätte. Das ist inzwischen lange Geschichte, die Narren besitzen überwiegend ihre eigene Kluft. Müller etwa läuft bei den Stallhexen mit.

Nicht immer erfreute sich die Narrenzunft eines so großen Zuspruchs wie in den vergangenen Jahren. Vor allem, als in den 90er-Jahren das Verstreuen von Konfetti verboten wurde, das so etwas wie das Markenzeichen der Lachenden Kühe war. Es habe einige Mitglieder gegeben, die sich in der Folge von der Isnyer Narrenzunft abwandten, entweder aufhörten oder zu einer anderen Zunft wechselten. Als Alternative schafften sich die Isnyer Kuhschwänze an, mit denen sie in der Folge die Zuschauer bei den Umzügen ärgerten.

Nach einigen Jahren hätten einzelne Gemeinden, in denen die Lachenden Kühe auf einem Umzug mitliefen, ihre Auflagen wieder gelockert, seither gebe auch wieder Mitglieder, die mit Konfetti um sich werfen – und damit die Tradition weiterführen.

Zum Positiven verändert habe sich das Verhalten der mitwirkenden Narren, sagt Müller. Wer auf einem Umzug mitlaufe, wisse, dass er, wenn er sich „daneben “ benehme, die ganze Zunft in Verruf bringe könne, sagt der Zunftmeister. Den Zunftmitgliedern den Alkohol zu verbieten, kommt für Müller nicht infrage, einen eindringlichen jährlichen Appell, sich anständig zu benehmen, richtet er zu Beginn der Fasnet dennoch immer noch an die Zunftmitglieder.