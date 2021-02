Die Katastrophenband Rohrdorf - Ein Clip aus besseren Zeiten

Die Katastrophenband Rohrdorf aus der Nähe von Isny ist Guggenmusik aus Leidenschaft mit über 50 Mitgliedern, gegründet 1989. „Auch trotz der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie hatten wir sehr viel Spaß beim Erstellen unseres Video-Beitrages“, schreibt uns Vorstand Florian Fuchs. Die Kameradschaft sei durch das Video nochmal gewachsen.

Der Clip der Rohrdorfer ist ein Mix aus Ausschnitten aus besseren Zeiten – auf der Straße und auf Festen – und der närrische Corona-Alltag der Musiker.

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.