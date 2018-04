Die Isnyer Stadtbücherei zieht um

Nur etwa 100 Meter entfernt vom Marktplatz wird die Isnyer Stadtbücherei ab 21. Juni wieder eröffnen. Dieses Domizil im Museum am Mühlturm wird sie voraussichtlich bis Ende 2019 behalten, bis das Hallgebäude, für das die Bauarbeiten noch im Juni beginnen, renoviert ist. „Danach stehen uns drei Stockwerke zur Verfügung“, freut sich die Leiterin Anette Schmid schon auf die Wiedereröffnung.

Ab 6. Juni ist die Stadtbücherei am jetzigen Standort am Marktplatz geschlossen. „Der Umzug ist eine Herausforderung“, gibt Schmid zu, wird aber von einer Fachfirma erledigt, die zugesagt hat, dass in zwei Tagen alles passiert ist. In der Fabrikstraße 21 müssen die mehr als 20 000 Medien wieder in Regale gestellt werden. Die Fläche im Erdgeschoss des Gebäudes ist etwa gleich groß, sodass das Bibliotheksteam zuversichtlich ist, das jetzige Angebot halten zu können. Die Palette der etwa 5000 Romane reicht vom Krimi bis zur Weltliteratur, die der 7000 Sachbücher von aktuellen Bestsellern bis zu Büchern über Hobby und Freizeitgestaltung sowie für Aus- und Weiterbildung. Den jugendlichen Lesern werden mehr als 6000 Kinder- und Jugendbücher angeboten. Eine Bitte hat Schmid allerdings an ihre Leser: „Leihen sie jetzt noch so viel wie möglich aus, damit wir weniger umziehen müssen“. Ab dem 3. Mai erhalten die Leser außerdem eine verlängerte Ausleihfrist von acht Wochen. Das heißt, im Hallgebäude ausgeliehene Bücher werden erst am neuen Standort wieder abgegeben.

Zu Fuß gelangt man vom Marktplatz aus in kaum mehr als zwei Minuten mitten durch die Altstadt zum neuen Standort. Wer mit dem Auto kommt, kann dies bequem im Parkhaus am Kinopark abstellen und die Bücherei über die Fabrikstraße erreichen. Der Haupteingang am neuen Büchereistandort ist über fünf Stufen erreichbar. „An der Seite des Gebäudes wird barrierefreier Eingang für Rollstuhlfahrer, der auch für Kinderwagen nutzbar ist, gebaut“, erklärt Schmid.