Die Isnyer Literaturtage klingen nach

Auch nach dem offiziellen Ende der Isnyer Literaturtage 2021 am 17. Oktober geben mehrere Veranstaltungen Gelegenheit, Literatur zu begegnen: Das Begleitprogramm zur Aktion „Isny liest ein Buch“ nimmt Fahrt auf, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Am Donnerstag, 21. Oktober, 14 bis 15 Uhr erleben Kinder von drei bis acht Jahren gemeinsam mit ihren Eltern noch einmal Entspannungsgeschichten im Familienzentrum St. Josef. Ein wenig Mut ist dann am Mittwoch, 27. Oktober, 17.30 bis 19 Uhr, auf dem Schlossi, dem Spielplatz des Kindergartens St. Josef, gefragt: Annette Steybe nimmt Fünf- bis Achtjährige bei Stockbrot am Lagerfeuer auf eine Gruselreise in die Welt der Geister, Vampire und Hexen mit. Anmeldungen für die beiden Angebote nimmt das Familienzentrum unter Telefon 07562 / 30 04 oder per Mail an stjosef.isny@kiga.drs.de entgegen.

Am 29. und 30. Oktober kehrt Günter Grass` Blechtrommel nach Isny und Großholzleute zurück. Im Herbst 1958 traf sich die „Gruppe 47“ im Gasthof Adler in Isny-Großholzleute und Günter Grass las zwei Kapitel aus einem unveröffentlichten Roman, wofür er spontan den Preis der Gruppe erhielt. „Die Blechtrommel“ steht nun im Mittelpunkt der Tagung „Wo die Blechtrommel zum ersten Mal geschlagen wurde – Günter Grass und die Gruppe 47 in Großholzleute“. Das detaillierte Programm ist unter www.isny.de/tagung-grass abrufbar. Interessierte melden sich beim Büro für Kultur der Isny Marketing GmbH, kultur@isny-marketing.de, Telefon 07562 /99 99 065 an.

Im Rahmen der Isnyer Literaturtage fiel mit der Lesung des Autors Thomas Meyer der Startschuss für das Begleitprogramm zur Aktion „Isny liest ein Buch“, die sich bei ihrer zweiten Auflage 2021 um seinen Roman „Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse“ dreht. Zum Jubiläum „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ werden verschiedene Aspekte der Geschichte rund um den jungen Juden Motti Wolkenbruch vertieft und die Themen jüdisches Leben und jüdische (Alltags-)Kultur in Deutschland in den Fokus gerückt.

Am 4. November eröffnen die „Marktgeschichten“ den Dialog zum Roman: Das Lesezelt auf dem Isnyer Wochenmarkt gibt Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Im Innenhof der Stadtapotheke wird der Film „Jung und Jüdisch in Baden-Württemberg“ gezeigt. Am 5. November bringt das „Theater in Kempten“ das neue Stück „Die Jüdin und der Kardinal“ aus der Feder des bekannten Filmemachers Leo Hiemer auf die Bühne des Kurhauses am Park. Für Mitte November ist dann ein geführter Besuch der Synagoge in Augsburg geplant.

Am 19. November wird die Reihe „Film Plus“ der evangelischen Kirchengemeinde den Dokumentarfilm „Germans & Jews – Eine neue Perspektive“ präsentieren. Darin diskutieren nichtjüdische Deutsche und in Deutschland lebende Juden über ihre hochsensible Beziehung zueinander. Ende November schließt sich der Kreis dann mit einem erneuten Besuch des Autors Thomas Meyer.