Die Isnyer Comedy Nacht feiert Saisonabschluss

Bei der Isnyer Comedy Nacht steht das Saisonene bevor. Dafür hat Veranstalter Florian Heutmann ein hochkarätiges Trio auf die Bühne des Isnyer Kinos eingeladen: Christoph Maul, Berhane Berhane und Ralf Winkelbeiner sind am Dienstag, 25. Oktober, um 19.30 Uhr im neuen Ringtheater, Kino Isny, zu Gast.

„Es ist unser Saisonabschluss, wenn wir wieder so viele Besucher haben wie die letzten Male, versuche ich im nächsten Jahr wieder ein paar Shows auf die Beine zu stellen“, sagt Heutmann zuversichtlich. Der Moderator der letzten Comedy Nacht ist erneut Lennard Rosar, selbst Stand-up Comedian. Die musikalische Begleitung übernimmt das Duo Sidekick, heißt es in einer Vorschau.

Christoph Maul ist in Franken ein „Supernarr“. Durch die Fernsehsendung „Franken sucht den Supernarr“, im Jahr 2014 und die daraus resultierenden Folgeauftritte wurde er im gesamten süddeutschen Raum bekannt. Vor allem die Fasnacht und die fränkischen Prunksitzungen sind sein Metier. Dass er politische und gesellschaftliche Themen auf den Punkt bringt, konnte er in der Rolle des Fastenpredigers beim „Derblecken am Schlossberg“ zeigen. Am liebsten spricht Christoph Maul jedoch über den Wahnsinn des Alltags. Er bringt Themen und Situationen, die jeder aus seinem Alltag kennt auf ganz spezielle Weise zusammen und spinnt draus aberwitzige Geschichten.

Als Berhane Berhane mit sechs Jahren nach Deutschland kam, hatte er praktisch nichts, nicht einmal einen Nachnamen. Den bekam er erst in Deutschland zusammen mit seinem Pass. Doch dann endete die Gastfreundschaft auch schon wieder und er musste in einer Stadt aufwachsen, die nur die ganz Harten überleben: Heidelberg. Jetzt geht Berhane Berhane mit seinem zweiten Solo-Programm auf Tour. „Deutscher als Du“ lässt dabei wirklich keine Lacher offen. Die großen Fragen unserer Zeit wie „Schafft der Beamte überhaupt irgendwas?“, „Kann ich als Afrikaner Beamter werden?“ oder „Wer überprüft denn überhaupt das Finanzamt?“ sind nur einige derer, die Berhane aus seinem einzigartigen Blickwinkel beleuchtet. Am Ende steht die Frage „Wer ist denn nun der Deutsche hier?“ – genauso wie „wie oft hast du dich selbst ertappt?!“

Ralf Winkelbeiner gehört zu den erfolgreichsten Newcomern der bayerischen Kabarettszene, er gönnt dem Publikum von Anfang an keine Pause. „Pfenningguad“ heißt sein neues Programm, er holt damit zum Rundumschlag aus. In seinem Potpourri der menschlichen Schwächen und Unzulänglichkeiten lässt der Familienvater in seiner charismatischen Art quer durch alle Themen nichts aus. Als genauer Beobachter weiß er genau, wie facettenreich die Menschen und ihre Rituale hier zu Lande sind. Der sympathische Bilderbuch-Bayer ist dafür bekannt, sein Publikum mit seinem überaus trockenen und spontanen, aber nie verletzenden Humor ab der ersten Minute mit auf eine Reise durch den Wahnsinn des Alltags zu nehmen.