Günther Klebes aus dem mittelfränkischen Erlangen hat kürzlich in seiner umfangreichen Postkarten-Sammlung mit Eisenbahnmotiven ein Kuriosum entdeckt: ein Zug der Harzbahn grüßt aus Neutrauchburg.

Das erinnerte den Sammler an zwei ähnliche Motive, die er nach kurzem Suchen prompt auch fand: „Da war zunächst eine Schwarz-Weiß-Postkarte, die um 1935 entstanden sein muss; denn die Karte wurde 1937 verschickt“, berichtet Klebes. Später sei genau dieses Motiv dann von Hand koloriert worden. „Diese Karte entstand um 1960 – und eine weitere wurde schließlich ins Allgäu umgesiedelt, sie ist 1965 abgestempelt worden“, weiß der 69-Jährige.

Abgesendet in Ravensburg, gelangte letztere über Bonn an einen Händler aus Israel, hat Klebes recherchiert. Dieser wiederum habe das Stückchen Fotopapier über eine luxemburgische Auktionsplattform dann an ihn nach Erlangen verkauft. Wie das gute Stück aus Oberschwaben an den Rhein und dann nach Israel gekommen ist, darüber kann der Sammler nur spekulieren. „Ob dahinter eine Auswanderung steht oder einfach ein Bündel alter Postkarten, das nach einer Haushaltsauflösung an einen Händler veräußert wurde, der die Karten über das Internet weiter vermarktet, weiß ich nicht“, sagt Klebes. Dabei ist er im Nachvollziehen von Postsendungswegen durchaus bewandert und hat schon Karten aus Australien, Kanada oder Südafrika erworben.

Aber zurück zur Harzbahn im Allgäu: „Der Zug zeigt eine typische Garnitur der schmalspurigen Nordhausen-Wernigeroder Eisenbahn-Gesellschaft, die Lokomotive wurde um 1900 gebaut und ist heute noch im Einsatz, die Bahn firmiert heute unter ’Harzer Schmalspurbahnen’“, weiß Klebes, der nach eigenem Bekunden „begeistert alles sammelt, was mit der Bahn zu tun hat – außer echte Lokomotiven“.

Bei ihm zu Hause stünden Modelle und historische Uniformmützen – die so genannten „Rotkäppchen“– neben zahllosen, selbst geschossenen Fotos sowie Alben voller einschlägiger Telefonkarten und Briefmarken.

Der Schulbusfahrer und dreifache Vater arbeitete übrigens ehrenamtlich bei der Bahnhofsmission, als Hobby nennt er „Bahn fahren“. So sei er mit seiner Frau selbst auf der Hochzeitsreise vor 35 Jahren mit dem „Glacier-Express“ in der Schweiz gefahren. Und ein Urlaub mit Frau und Kindern und der Harzbahn sei auch schon auf dem Programm gestanden.