Die Hängepartie am Bühlberg

Noch zweimal vor Weihnachten, Donnerstag, 13. und 20. Dezember, sammelt Aktivist Alfred Weber auf dem Wochenmarkt Unterschriften für einen Friedwald auf dem Bühlberg. Damit will er ein Bürgerbegehren anstoßen, das die Pläne für einen Geländefahrzeug-Parcours der Firma „Landrover Experience“ durchkreuzt. Nach eigenen Angaben braucht Weber 786 Unterschriften von Isnyern, was sieben Prozent aller aktuell 11 121 Wahlberechtigten entspreche und Voraussetzung ist für die Einleitung einer basisdemokratischen Abstimmung durch die Bevölkerung. „Mein Ziel sind 1000 Unterschriften“, gibt sich Weber kämpferisch-optimistisch. Unterdessen widerspricht die Isnyer Stadtverwaltung Gerüchten, dass „Landrover Experience“ die Pläne am Bühlberg ohnehin aufgegeben habe. Dreh- und Angelpunkt ist die Petition, die die „Interessengemeinschaft Forst Bühlberg“ beim Landtag in Stuttgart gegen das Vorhaben eingereicht hat – vor rund eineinhalb Jahren. Doch bis heute liegt nach Informationen der „Schwäbischen Zeitung“ weder dem potenziellen Investor noch den Parcours-Gegnern und im Isnyer Rathaus ein Bescheid des Petitionsausschusses vor. Pikanterie am Rande: Wo Weber den Friedwald initiieren will, stand früher der Isnyer Galgen.