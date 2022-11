Die Grundsatzdebatte zu den Kindergartengebühren soll vertagt werden

Die heiß geführte Diskussion um die Neustrukturierung der Kindergartengebühren in Isny könnte am Montagabend ein vorläufiges Ende finden. Dem Gemeinderat liegt für seine um 18 Uhr im Kurhaus am Park beginnende Sitzung ein Beschlussvorschlag mit Empfehlungen des Verwaltungsausschusses vor, die dieser in nicht-öffentlicher Sitzung erarbeitet hat.

Sollte das Gremium dem Vorschlag zustimmen, wird es zwar eine Erhöhung geben, die große Debatte über ein neues Gebührensystem wäre allerdings auf das kommende Jahr vertagt. „Wird sind froh, dass die Bedürfnisse der Eltern gehört wurden“, hieß es aus dem Geki-Vorstand, angesichts der Vorlage, die auf der Homepage der Stadt Isny bereits einsehbar ist.

Als vor wenigen Wochen ein Arbeitspapier zur Neustrukturierung der Kindergartengebühren, das die im Rathaus dafür zuständige Sachgebietsleiterin Alexandra Kreisle zu verantworten hatte, in die Hände von betroffenen Eltern geriet, war die Aufregung groß. Denn diverse aufgeführte Beispiele zeigten, dass vor allem in der Ganztagesbetreuung teilweise mit erheblichen Preiserhöhungen zu rechnen wäre.

Der Gesamtelternbeirat aller Isnyer Kindergärten (Geki) schlug Alarm und lud schnell zur Infoveranstaltung. Der kurzfristigen Einladung folgten nicht nur viele Eltern, sondern auch Bürgermeister Rainer Magenreuter sowie Vertreter aller Gemeinderatsfraktionen. Am Ende von zwei hitzigen Stunden war klar: In dem Arbeitspapier fand sich wenig, was die Eltern wirklich zufrieden stellte.

Konstruktive Diskussion über Arbeitspapier

Am Montag nach der Infoveranstaltung tagte der Verwaltungsausschuss, um sich unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Papier zu beschäftigen. Die Diskussion dort zu bezeichnete Kreisle als „sehr konstruktiv“ – und das trotz „enorm schwieriger Herausforderungen“.

Es habe Einigkeit geherrscht, dass die Gebühren gerecht sein müssten, dazu müsse aber ein Schritt nach dem anderen gegangen werden.

Arbeitsgruppe soll gegründet werden

Zwei Wochen nach dieser Ausschusssitzung liegt nun dem Gemeinderat eine Empfehlung für einen Beschluss vor. „Wir haben alle Rückmeldungen gesammelt und aufgenommen“, erklärte Kreisle das Vorgehen der Stadtverwaltung.

Der Vorschlag sieht einerseits vor, die Gebühren pauschal um 3,9 Prozent zu erhöhen, was für alle Seiten schon immer unstrittig gewesen war, andererseits sollen die Einkommensgruppen nach oben angepasst werden – an ihnen bemisst sich die Berechnung der zu zahlenden Gebühren.

Alle weiteren wesentlichen Entscheidungen, darunter die große Frage nach der Erarbeitung eines neuen Gebührensystems, das für alle Einrichtungen angewendet werden kann und eine transparente Ganztages-Zubuchung ermöglicht, soll nach dem Willen des Verwaltungsausschusses erst in ein einer Arbeitsgruppe besprochen und damit die Grundsatzdebatte also vertagt werden. Die Einrichtung einer solchen Arbeitsgruppe war nicht zuletzt die Forderung des Geki bei der Infoveranstaltung gewesen.

In der Gruppe sollen auch die Rahmenbedingungen und die Wirksamkeit der FF-Karte diskutiert werden, heißt es in der Beschlussvorlage weiter. Mit dieser Karte will die Stadt Isny ihre familienfreundliche Ausrichtung zum Ausdruck bringen und Eltern durch den Besuch von Kursen ermöglichen, eine Ermäßigung bei den Kindergartengebühren zu bekommen. Auch die FF-Karte war Gegenstand der Diskussion bei der Geki-Veranstaltung gewesen.