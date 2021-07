Die Gewinner des Isnyer Schreibwettbewerbs stehen fest

Wie in den vergangenen Jahren waren interessierte Autorinnen und Autoren auch 2021 wieder eingeladen, sich am offenen Schreibwettbewerb des Arbeitskreises Literatur des Kulturforums Isny zu beteiligen. Die Jury hat laut Pressemitteilung eine Entscheidung getroffen und nun die Preisträger bekannt gegeben.

„Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden“: Der 1990 verstorbene Friedrich Dürrenmatt wäre in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden. Daher wurde ein Zitat des Schriftstellers, Dramatikers und Malers als Thema für den Isnyer Schreibwettbewerb gewählt. Insgesamt 71 Beiträge von erwachsenen und zehn Texte von jugendlichen Autorinnen und Autoren sind dazu eingegangen. Bewertet wurden die Einreichungen von einer unabhängigen Jury aus den Reihen des Arbeitskreises Literatur des Kulturforums Isny.

In der Kategorie „Erwachsene“ darf sich Jürgen Protz mit „Das Ding-an-sich oder von dem, das einmal in der Welt“ über den ersten Platz freuen. Trägerin des zweiten Preises ist Elli Mattar mit ihrem Text „Gehen“. 2020 hatte die Meersburgerin bereits den dritten Platz belegt. Der Vorjahressieger Jürgen Weing aus Kißlegg konnte mit „Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden“ in diesem Jahr den dritten Platz erreichen. Erster Preisträger in der Kategorie „Schüler und Jugendliche“ ist Malte Dostal aus Lindenberg mit seinem Text „Die Mausfalle“. Den zweiten Preis erhält die Wangenerin Lisa Mair für „Das Leben ist schön“.

Die Präsentation der Gewinnertexte sowie die Vergabe der ausgelobten Preisgelder findet im Rahmen der Isnyer Literaturtage 2021 (27. September bis 17. Oktober) im Herbst diesen Jahres statt. Details zur Veranstaltung folgen. Alle Gewinner werden zudem in Kürze auf der Website der Stadt Isny präsentiert.

Wie in der Vergangenheit wird es auch heuer wieder eine Broschüre mit allen eingegangenen Beiträgen geben. Erhältlich ist diese mit dem Beginn der Isnyer Literaturtage 2021 ab 27. September zum Preis von acht Euro in der Isny-Info im Hallgebäude sowie bei der Abschlussveranstaltung zum Schreibwettbewerb. Zudem kann die Broschüre bei der Geschäftsstelle des Kulturforums Isny unter der Telefonnummer 07562/9999065 oder per E-Mail an kultur@isny-marketing.de zuzüglich Versand- und Bearbeitungsgebühr bestellt werden.