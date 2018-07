Das Herbst-/Wintersemester 2018 der Volkshochschule Isny (VHS) startet am 17. September. Es reicht von Sprachkursen, über Gesundheitsangebote, von Kreativem über Informationstechnik bis zu beruflicher Fortbildung.

Wie die VHS in einer Pressemitteilung berichtet, gibt es unter der Rubrik Einblicke wieder neue und interessante Ziele. Eine Fahrt unter dem Motto „Bayrisch-Schwaben“ führt die Teilnehmer durch das Allgäu zu barocken Kleinoden und interessanter Handwerkstechnik. Es gibt „Süßes“ in der Partnerstadt Flawil sowie „handfestes“ in Isny zu entdecken.

Die Rubriken Umwelt/Natur und Verbraucherfragen sind mit unterschiedlichen Themen gefüllt. In Zusammenarbeit mit der AG Heimatpflege bietet die VHS wieder Wissenswertes im „Studium Regionale“ an.

An einem Abend erfahren die Zuhörer mehr über die Novemberrevolution in Isny, und an anderen Termin erkunden unsere Teilenehmer die Umgebung in und um Isny herum.

Unter dem Motto „100 Jahre Frauenwahlrecht“ bietet die VHS in Zusammenarbeit mit der AG Heimatpflege eine Fahrt ins Allgäu-Museum Kempten an. Dort erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Frauengeschichte und sehen in Zeitraffer deren Entwicklung.

Ein aktuelles Thema greift die VHS Isny außerdem mit dem Angebot „da.gegen.rede!“ auf. Es behandelt die Gefahren und Extreme der sozialen Netzwerke. Des Weiteren bringen interessante Kurse zu beruflicher Weiterbildung und Informationstechnik/EDV die Teilnehmer auf den aktuellen Wissensstand.

Darüber hinaus werde das Angebot durch Sprachkurse, Kurse im Bereich Gesundheit, Bewegung und Entspannung, Kochkurse sowie Angebote für Familien und Junge VHA-Teilnehmerm abgerundet.