Die Gärtnerei ist ihr Lebenswerk

Sie sind seit 65 Jahren glücklich verheiratet: Evi und Julius Hofer aus Isny haben am vergangenen Sonntag ihre Eiserne Hochzeit feiern dürfen. Aufgrund der Corona-Beschränkungen waren jedoch keine Besuche zulässig.

Zum 1. April 1950 übernahm Julius Hofer den Gartenbaubetrieb von der im Februar des gleichen Jahres verstorbenen Maria Hammer. Der Betrieb war vom Krieg gezeichnet: Im Jahr 1945 hatte dort eine Brandbombe ins Wohnhaus eingeschlagen, das jedoch aufgrund der schnellen Reaktion des Leiters der Truppführer-Schule keinen größeren Schaden angerichtet habe, da dieser den Brandsatz ins Freie katapultierte, erzählt Hofer.

Aufgrund der Kriegsverhältnisse sei der Betrieb heruntergewirtschaftet gewesen und es habe an allem gefehlt, berichten die Hofers weiter. Ohne eine Zuteilungsbescheinigung habe man weder ein Fensterglas noch ein Handwerkszeug oder Kohle zum Heizen bekommen, auch habe es keinen Samen ohne Zuteilung gegeben. „Nach der Inflation war es anders, nun fehlte das Geld – die Reichsmark. Aber nach und nach wurde aufgebaut, auch unser Bezirk erlebte die beginnende Blütezeit“, erinnern sich die Hofers.

In der Nachkriegszeit baute das Ehepaar Gemüse und Pflänzchen auf dem Grundstück unterhalb des Isnyer Krankenhauses an, welches von einer Frau Früh erworben werden konnte. Nebenbei züchteten Evi und Julius Hofer Balkonware und Blumen für Haus- und Gartenanlagen. Auch die Floristik sei gefragt gewesen. Aufgrund ihres Gestaltungsgeschicks hätten sie ein gutes Sortiment für den Friedhof und Festlichkeiten anbieten können.

1964 renovierten die Hofers das Wohnhaus in der Grabenstraße 11, das in die Jahre gekommen war. „Wir wohnten gerne in dem Haus, weil aufgrund der städtischen Lage den sozialen und vereinsmäßigen Verpflichtungen durch die Nähe zum Stadtkern nachgegangen werden konnte“, erzählen sie. Nebenbei baute das Paar ab dem Jahr 1971 einen Alterssitz und zog 1995 in den Krummbach, weil sie nach 45 Jahren Betrieb einen Nachfolger für die Gärtnerei gefunden hatten und somit ihr Lebenswerk für die Zukunft gesichert war. „Da wir nun den Betrieb abgegeben hatten, konnte wir uns unserem Hobby, dem Reisen, hingeben, das zuvor zu kurz kam.“

Einige Stationen seien Nordirland, Zypern, Syrien mit Damaskus, Brasilien und die Anden gewesen. Auch den Osten hatten Evi und Julius Hofer im Blickfeld, erzählen sie, zumal sie von 1956 bis 1989 „an unsere Liebsten Pakete verschickt haben“, und daraus nun Liebesgrüße per Telefon wurden. Später sei es zum gegenseitigen Besuch gekommen, und es hätten „manche Unklarheiten“ beseitigt werden können. Kurzum: Heute schätzten sie „das schöne Allgäu wieder sehr.“