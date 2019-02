Die Feindin ist gestern, die Lebenslust ist heute

Zu entscheiden, ob die Besucher gekommen sind, weil Adele Neuhauser die Wiener Tatort-Kommissarin ist, weil sie ihre Autobiografie geschrieben hat oder weil sie eine ebenso selbstkritische wie lebensfrohe Person ist, spielte am Freitagabend im ausgebuchten Adlersaal schon nach wenigen Minuten keine Rolle mehr. In der Kulturreihe „Zwischentöne“ hat sie Passagen gelesen und viele Episoden aus ihrem bewegten Leben erzählt. Den musikalischen Kontrapunkt bot die österreichische Band Edi Nulz mit punkrockigem Kammerjazz.

„Eines gleich vorweg – Bibbi Fellner wird Moritz Eisner nicht heiraten“, rückte sich Adele Neuhauser auf ihrem Barhocker zurecht, um sogleich die traurige Nachricht nachzuschieben. Es werde keinen Pontiac mehr geben. Wie wär´s denn mal mit einem Ford Mustang.

Sie lacht unter der dunklen lockigen Haarmähne, und schon ist das Eis gebrochen. Aufgeregt sei sie vor jedem Dreh, vor jedem Auftritt – bis heute.

Den musikalischen Auftakt zu diesem zweistündigen Abend machten Schlagzeuger Valentin Schuster, Bassklarinettist Siegmar Brecher und Gitarrist Julian Adam Pajzs, bei dem es sich um ihren Sohn handelt. Experimentell, schrill, bisweilen sphärisch, doch vor allem punkrockig und einem präzis arrangierten Jazz verpflichtet, bot das Trio überaus innovative Eskapaden, die mit Neuhausers Gelesenem abwechselten.

Dauerhaft im Leben etwas verändern

Warum ihre 2017 im Brandstätter Verlag erschienene Autobiografie den Titel „Ich war mein größter Feind: Loslassen und weitergehen“ trägt, ist nicht schwer zu erraten angesichts der widrigen Lebensumstände, von den sie einige preisgab. 2015 und 2016 sind nacheinander ihr Vater, ihre Mutter und ihr Bruder gestorben.

Ein „Kindskopf“ sei ihr Vater Georg, ein gebürtiger Grieche, gewesen, wenn sie die Geschichte erzählt, wie er einen Hahn mit Ouzo getränktem Brot fütterte. Der Tod ihrer Mutter, einer österreichischen Schauspielerin, und des Bruders habe ihr einen großen Schlag versetzt. „Es hat dauerhaft etwas in meinem Blick auf mein Leben verändert“, woraufhin sie begann alles aufzuschreiben.

Erst nach dem Tod der Eltern hätte sie mit vielen Episoden herausrücken können. Ihre leidvollen Erinnerungen an die Jugendzeit, von Edi Nulz mit rumpelnden und holprigen Rhythmen intoniert, galten den mehrfachen Suizidversuchen.

„Lass doch den Unfug“

Heute weiß sie es besser und sieht es mit einigem Humor an. „Adele, lass doch den Unfug. Du willst es doch nicht!“, begegnete sie als Pubertierende ihren Minderwertigkeitskomplexen. Das tönte in der Rückschau leichter, als es vermutlich war. Doch Neuhauser beschloss von da an, ihrer Lebenslust zu folgen. Ihr offensichtliches Talent, sich selber aus dem Sumpf zu ziehen, hat ihr auch später immer wieder geholfen. Jüngst bei der Trauerbewältigung oder 2008, als die Stimmbänder drohten, den Geist aufzugeben.

Sie spricht leidenschaftlich, ohne je die Nähe zum Publikum zu verlieren. Von ihrer Urgroßmutter Adele, die das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt hat und nach Wien zurückkam. „Ich trage also mit Freude und Stolz den Namen Adele“, um sich der „kleinen Adele“ zu zuwenden. Den Brüdern Peter und Alexander und ihren Jungenstreichen noch in Athen, bevor sie mit vier Jahren die Idylle in Richtung Wien verlassen musste.

Talente und Träume

Humor ist ihr ein extrem wichtiges Mittel, um das Leben meistern zu können. Um heute gelöst, wenn nicht gar heiter auf die Anfänge ihrer Schauspielkarriere blicken zu können. Mit 16 ging es an die damalige Wiener „Höhere Bundesanstalt für wirtschaftliche Frauenberufe“, kurz „Knödelakademie“, die sie aber schnell hinter sich ließ. Nach Tänzerin an der Wiener Volksoper stand ihr auch der Sinn – nur mit der Figur! Absolviert hat sie schließlich die Schauspielschule Krauss.

Wenn Neuhauser ihre Erlebnisse während der ersten Schauspiel-Tournee in den 1970er Jahren Revue passieren lässt, reißt sie alles und jeden mit. Auch das Isnyer Publikum zwischen Lachen und Weinen. „Ach, ich war ein Kind mit vielen Talenten und noch mehr Träumen“, outet sie sich als eine Person, die Freiheit als Sicherheit erlebe.

Das Aufschreiben ihrer Erinnerungen brächte noch so viel Schönes zu Tage, das auch gelebt wurde und noch wird, steckt die beliebte Tatort-Kommissarin voller Zuversicht und Energie.