Die ersten Isnyer Jungstörche sind geschlüpft

Aus den Isnyer Storchennestern gibt es derzeit wieder einiges zu berichten. In diesen Tagen haben 15 Storchenpaare einen festen Wohnsitz gefunden. In 13 Nestern wird gebrütet und in zwei Nestern – Rathaus und Festplatz – ist bereits der Nachwuchs geschlüpft. Die anderen Paare begannen später mit der Brut, da werden sich die Jungen so nach und nach aus den Eiern pellen, berichtet Ulrike Maruszczak, die in Isny regelmäßig die Tiere beobachtet.

Zwei Storchenpaare träumen derweil noch vom Eigenheim, einen Bauplatz haben sie bereits gefunden, der Nestbau geht allerdings eher schleppend voran. Laut Aussage von Ute Reinhard, Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums, haben die Paare bis Mitte Mai Zeit, um mit der Brut zu beginnen. Derzeit treffen auch fast jeden Tag Storchengäste ein, das sind meistens Ein- oder Zweijährige, die noch nicht daran denken, eine eigene Familie zu gründen. Sie bleiben nur kurz und ziehen dann weiter. Darunter waren auch zwei gebürtige Isnyer (Victoria vom dritten Eichennest und Julian vom Eichennest beim Ochsenkeller) vom vergangenen Jahr, die ihrer alten Heimat kurz „Hallo“ sagen wollten.

Ein paar Neulinge

Zu den „altbekannten Storchenpaaren“ kamen auch heuer wieder ein paar Neulinge, andere kehrten nicht nach Isny zurück und es dauerte, wie immer, eine ganze Weile, bis jeder den richtigen Partner und das richtige Nest gefunden hatte. Die Rotbeine brachten die Isnyer Storchenbeobachter oft ins Schwitzen, denn nicht nur einmal wurden Partner und Nester getauscht. Der letzte Wintereinbruch kühlte die hitzigen Gemüter der jungen Neulinge merklich ab, es wurde ruhiger, die Störche harrten in Schnee und Kälte aus. Von den bereits brütenden Störchen war dann fast nichts mehr zu erkennen.

Nicht immer waren sich die Störche auf Anhieb darüber einig, wer auf welchem Nest sitzen durfte. Ein harter Kampf wurde um das sechste Eichennest ausgefochten, der bei einem der Kontrahenten blutige Spuren hinterließ. Storchenschnäbel gelten als gefährliche Waffen, die Kämpfe könnten auch tödlich ausgehen. Herr Sara (gebürtiger Isnyer von 2017, erhielt den Namen Sara von seiner Patentante) und seine Partnerin hatten sich das noch unbesetzte Eichennest Mitte März als Wohnsitz für die Familienplanung ausgewählt und begannen mit der Renovierung.

Angriffe auf das Nest

Doch dann kehrten am 12. April Luis und Luisa, die Nestbauer vom Vorjahr, aus dem Winterquartier zurück. Sie wollten ihr Nest zurückhaben. Fünf Tage lang gab es ständig Angriffe, dann hatten es Luis und Luisa geschafft und saßen wieder auf ihrem Nest. Herr Sara und seine Frau Sarotti sind seitdem auf Herbergssuche, als aktuellen Bauplatz haben sie die Kastanie vor der ehemaligen Post ausgewählt, da hatte Herr Sara bereits im vergangenen Jahr ein Nest und eine Beziehung mit dem doppelten Lottchen, bevor er von Felix verjagt wurde.

Auf der Alten Gerbe sitzt ein zweijähriges Storchenpaar. Frieda, die junge Dame ist Schweizerin, ihr Partner Fridolin ist in Neukirch-Wildpoldsweiler bei Tettnang aus dem Ei geschlüpft. Es ist bereits das vierte Storchenmännchen aus Wildpoldsweiler, das es nach Isny zieht.

Zu Berichten gibt es leider auch traurige Ereignisse. Kürzlich wurde dem Storchenteam ein toter Storch unter einem Strommast in Rengers gemeldet. Der arme Kerl, dem vermutlich der Strommast zum Verhängnis wurde, war ein gebürtiger Schweizer, der 1992 in Brittnau geschlüpft ist. Weißstorchbeauftragte Ute Reinhard werde analysieren, ob der Strommast eventuell besser abgesichert werden sollte.