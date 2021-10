Die Buchzelle verabschiedet sich in die Winterpause

Wer sich noch mit neuer Lektüre für dunkle Tage eindecken möchte, sollte sich sputen: Ende Oktober zieht die Buchzelle Isny in ihr Winterquartier um. Bis dahin lädt der öffentliche Bücherschrank vor den Rathaus-Arkaden in der Wassertorstraße Lesefans noch zum Büchertausch ein. Unterstützt wurde das Projekt des Kulturforums Isny auch in diesem Jahr von der Buchhandlung Mayer., heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

„Ein Buch rein, ein anderes raus“ – Frei nach dieser Devise habe die Buchzelle Isny seit März mitten in der Fußgängerzone die Lust aufs Lesen geweckt und zahlreiche Bürger und Gäste animiert, ihre literarischen Fundstücke weiterzugeben, Lieblingsbücher auszutauschen. „In den Regalen sind täglich neue Werke zu finden. Das zeigt uns, wie viele gerne zur Buchzelle kommen“, wird Uschi Bader von der Geschäftsstelle des Kulturforums zitiert. „Wir freuen uns sehr, dass das Angebot so großen Zuspruch findet.“

Fast acht Monate lang sei die Buchzelle wieder Plattform gewesen für den literarischen Austausch sowie kontaktlose Anlaufstelle für Lesevergnügen und -inspiration im Stadtraum Isny. Ob Roman, Kinderbuch oder Sachliteratur, vom Krimi über verschiedene Ratgeber bis hin zur Liebesgeschichte – Bücher aus den unterschiedlichsten Genres und für nahezu jeden Geschmack hätten zur Auswahl gestanden. Auch wenn gelegentlich das ein oder andere Werk aufgrund seines Alters oder Zustands aussortiert werden musste.

Sobald die Witterung es zulasse, werde die Buchzelle Isny wieder zurück sein: Nach der Winterpause soll sie - voraussichtlich ab März und rechtzeitig zu den Isnyer Literaturtagen - am bewährten Standort in der Fußgängerzone auch 2022 wieder zum Lesen und Bücher tauschen einladen.