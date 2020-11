Die Bibel als „letztes Rucksackvesper“

Passend am Vorabend des Reformationstags hat Schauspieler und Sprecher Rufus Beck in der Nikolaikirche die Bibel in der Übersetzung Martin Luthers gelesen.

„Am Anfang war das Wort“ lautete der Titel zusammen mit dem Instrumentalisten Christian Segmehl im Rahmen der 37. Baden-Württembergischen Literaturtage in Isny, Leutkirch und Wangen. Es sollte eine der letzten Veranstaltungen vor dem erneuten Lockdown sein, deren Titel sich dadurch mehr ungewollt als gewollt in sein Gegenteil verkehrte.

„Das ist bitter“, wandte sich Pfarrer Dietrich Oehring an die Besucherinnen und Besucher im ausgebuchten Kirchenschiff. Für alle – für die Ausrichter, die Künstlerinnen und Künstler und das Publikum. Schneller als gedacht hat sich der Anfang in sein Ende verwandelt. Geradezu schicksalhaft, lebe der Mensch doch nicht nur vom Brot allein, sondern auch vom Wort.

Den Alltag verändern

Als ein Buch des Glaubens, des Verstehens, als ein Geschichts- oder Geschichtenbuch möge man die Bibel lesen können, deren Wirklichkeiten jenseits des Alltags liegen und die Kraft haben, diesen zu verändern, so der Pfarrer. Der Abend sei noch einmal ein Fest des Wortes und ein Stück Wegzehrung für die Fastenzeit, die vor uns liege. Ihn, Dietrich Oehring, freue es, dass ausgerechnet die Bibel ein letztes Rucksackvesper ist.

Aus der Dunkelheit des Chores heraus eröffneten die tiefen und getragenen Klänge von Segmehls Basssaxofon den Abend. Eindringlich und fast schon beschwörend durchdrangen sie den Kirchenraum, bevor sie in Johann Sebastian Bachs „Vater Unser“ aufbrechen zu einer freudigen, scheinbar endlos variierbaren Passage, um in einem melancholischen Unterton wie aus weiter Ferne zu verhallen.

Hang zum Lyrischen

In diese Stimmung hinein trat Rufus Beck an das Lesepult und hob ohne Umschweife zur „Bergpredigt“ an die Jünger aus dem Matthäusevangelium an. Nein, wie eine Predigt tönte Becks Stimme nicht im Entferntesten. Ihr ist vielmehr eine Lebendigkeit zu Eigen, die weder über- noch unterbetont. Als selbstverständlich könnte man sie charakterisieren mit einem Hang zum Lyrischen und zum Dialogischen, das sich in changierenden Stimmlagen artikuliert.

Beck ist es, der das Alte und Neue Testament (2017) inklusive der Apokryphen (2019) als Hörbuch gelesen hat. Alles zusammen macht das 98 Stunden. Eine Wahnsinnstat sei es gewesen, aber auch eine sinnstiftende und einmalige Gelegenheit, das Buch der Bücher intensiv kennenzulernen und zu interpretieren, hat er sich in diversen Interviews geäußert. Als nicht „Bibelfester“ habe er gehörig Respekt vor diesem Akt gehabt, und dieses Gefühl der Achtung schwang auch am Abend in seiner Stimme mit, wenn er mit einer gewissen Andacht und zugleich eines direkten Ansprechens sich den Kapiteln der Seligpreisungen, der Gleichnisworte, der Antithesen zuwandte.

Die Worte Jesu, der sich am Ende der Bergpredigt seinen Zuhörern als Lehrender mit göttlicher Vollmacht statt als Schriftgelehrter zu verstehen gab, klingen lange nach. Regen so gehört den einen oder anderen Besucher zum „Weiter Lesen“ an und das ganz im Sinne der nunmehr vorzeitig beendeten Literaturtage.

Der Garten der Liebe

Mit Jacob ter Veldhuis’ Komposition „The Garden of Love“ für Sopransaxofon und Ghettoblaster leitete Segmehl zum zweiten Teil über. „I saw what I never had seen“ erklingen repetitiv Gedichtzeilen, überlagern, durchkreuzen und verschmelzen mit Segmehls quirlig-expressiver, elektronisch verstärkter Interpretation.

Einem psychedelischen Trip, aber auch einer Weissagung gleiche „Die Offenbarung des Johannes“, schickte Beck der gelesenen „Apokalypse“ voraus und erläuterte kurz einige der in Codes geschriebenen Symboliken. Insbesondere die der Siebenzahl, die für Vollkommenheit und Vollendung stehe.

Das Weltendrama offenlegen

Becks Stimme lässt die „Siegel“ und die „Posaunen“ ihr Unheil über die Erde und die Menschen ausrufen. Lässt die „Schalen“ das Wasser zu Blut werden, die Städte von Blitz, Donner und Hagel überziehen. Beck steckt mittendrin. Ihn reißt die Geschichte förmlich mit, wenn er sein „Heilig, heilig, heilig!“ ruft. „Wer Ohren hat, der höre“ fordert eines der Sendschreiben auf und gehört wurde Rufus Beck an diesem Abend, dessen Worte das Weltendrama zu biblischen Zeiten offenlegte.

Vollendet von Segmehls kompromisslos melodramatischen, schreienden und herzzerreißenden Klängen von der Empore aus.