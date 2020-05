Die Berufskollegs verzichten auf Schulgeld

Die weltweite Pandemie hat vieles verändert. Vor allem für Jugendliche, die nach dem Schulabschluss vor der wichtigen Entscheidung stehen, wie es für sie beruflich weiter geht, schreibt die Naturwissenschaftlich-technische Akademie (NTA) Isny in einer Pressemitteilung. Laut der Bundesagentur für Arbeit suchen aktuell 218 000 Anwärter einen Ausbildungsplatz. In der wirtschaftlichen Unsicherheit, die das Coronavirus mit sich bringt, sei mit einer Reduzierung der Zahl der Ausbildungsplätze zu rechnen.

„Wir sind uns natürlich der aktuell schwierigen Situation bewusst, in der Unternehmen, Arbeitnehmer und Schulabgänger sich gerade befinden“, erklärt Karl Maier, Geschäftsführer der NTA. „Deshalb wollen auch wir unseren Beitrag dazu leisten, um allen Schülern, die dieses Jahr ihren Schulabschluss machen, eine Chance auf eine Ausbildung mit Perspektive zu geben. Entsprechend sind alle unsere Ausbildungsgänge mit Beginn des Schuljahres im September 2020 vom Schulgeld befreit.“

In Zeiten der Pandemie gelte es, auf eine Ausbildung mit Zukunft zu setzen. Gerade die Krise zeige einen hohen Bedarf an Fachkräften speziell in den an der NTA angebotenen Schlüsselbereichen: Die vier NTA-Berufskollegs (Berufsfachschulen) bilden technische Assistenten in den Bereichen Biotechnologie (BioTA), Chemie (CTA), Pharmazie/Apotheke (PTA) und Informatik (AIK/ITA) aus. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, während der Ausbildung zum technischen Assistenten auch die Fachhochschulreife zu erwerben.

Wer mehr über das umfangreiche Ausbildungsangebot der NTA wissen möchte, sollte im Juni bei der Bildungseinrichtung im Internet vorbeischauen. Beim virtuellen Tag der offenen Tür können sich Jugendliche und Eltern virtuell und im Live-Chat detailliert über die Berufe und die Möglichkeiten an der NTA informieren. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.