Die Allgäuer Alpen

Südlich von Isny erstreckt sich mit den Allgäuer Alpen eine der schönsten und vielfältigsten Gebirgsgruppen im großen Alpenkamm. Ronny Trautmann zeigt in seinem Fotovortrag am Mittwoch, 19. Februar, um 19.30 Uhr in der Klinik Schwabenland die Besonderheiten dieser Landschaft. Die Zuschauer können den leidenschaftlichen Bergliebhaber auf einer Entdeckungsreise vom Ost- bis zum Westallgäu, von den Tannheimer Bergen bis zum Hochgrat, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang begleiten. Der Eintritt kostet sechs Euro.