Dia-Show entführt nach Südafrika und Namibia

Rainer Hamberger interessiert sich laut Pressemitteilung bei seinen Afrika-Reisen vor allem für die Lebensumstände vor Ort. Trotz der rechtlichen Gleichstellung der schwarzen Bevölkerung in Namibia und Südafrika, herrsche immer noch eine Diskrepanz in den Lebensverhältnissen, so der Foto- und Filmreferent, der am Freitag, 12 Juli, um 19 Uhr im Vortragsaal der Argentalklinik I von seinen Erlebnissen berichtet.

Sein Vortag handle von gut gemanagten Nationalparks und Wildschutzgebiete in Namibia un Südafrika. Von Löwen, Leoparden, Elefanten, Nashörner und Büffel, die in freier Wildbahn beobachtet werden können. Foto: Veranstalter