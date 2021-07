Deutsches Rotes Kreuz in Isny wirbt um Neumitglieder

In den nächsten beiden Wochen wirbt das Rote Kreuz in Isny wieder um Neumitglieder. „Unsere Arbeit vor Ort in Isny wird aus Fördermitgliedsbeiträgen finanziert.“ erklärt der DRK Ortsvorsitzende Wolfgang Dieing in einer Pressemitteilung. Durch die DRK Schnelleinsatzgruppe in Isny ist schnelle Hilfe sichergestellt. Oftmals schon vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes leisten die aktiven Helferinnen und Helfer Erste Hilfe. Das gelingt nur mit fachgerechter Ausbildung und entsprechender Ausrüstung. Ebenfalls aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert das Rote Kreuz seine Jugendarbeit und den Kriseninterventionsdienst, der bei Notfällen psychische Erste Hilfe leistet. Auch hierfür wurden Helfer aus Isny ausgebildet.

Die Corona-Krise stellt für das Rote Kreuz in unserer Region eine große Herausforderung dar: Viele ehrenamtlichen Helfer sind gefordert, um für die Sicherheit unserer Bevölkerung die Schnelltest-Stationen aufrechterhalten zu können. Eine Aufgabe, die viel Zeit, Mut und Anstrengung von unseren Rotkreuz-Helferinnen und -helfern abverlangt. Als Pilotprojekt fand im April 2020 der erste Blutspendetermin unter Corona-Bedingungen in Isny statt. Das Terminvergabe-Modell konnte erfolgreich durchgeführt werden und wurde landesweit ausgerollt.

Die Mitgliederwerbung geschieht in Kooperation mit der Kober GmbH aus Aalen. Die in der Mitgliederwerbung tätigen Helfer tragen Dienstkleidung und besitzen einen Dienstausweis. Informationen zur Mitgliederwerbung erteilt die Geschäftsstelle vom DRK Kreisverband Wangen in Isny, Tel. 07562/9709-0.