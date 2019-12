Dethleffs-Weihnachtsmann bringt Kinder zum Lächeln

Schwerer Schritt, langer weißer Bart, rote Samtmütze mit Glöckchen, daneben ein adretter Engel. Wenn der Weihnachtsmann der Dethleffs-Family-Stiftung zu Besuch kommt, macht sich immer eine ganz besondere Stimmung breit. Egal, ob im Krankenhaus, Kinderheim oder Kinderhospiz: Überall werde es still, teilt der Reisemobilhersteller mit.

Kinderaugen glänzen, in den Gesichtern breitet sich echte Freude aus. „Der Besuch ist für unsere Kinder ein absolutes Highlight“, sagt Simone Schmidt. Sie leitet das Haus „Am Wiesgrund“ in Weiler-Simmerberg. In dem Heim, das viel mit Therapiepferden arbeitet, leben 23 Kinder und Jugendliche im Alter von 4 bis 17 Jahren. Von den teils schweren Schicksalen sei am gedeckten Adventstisch nichts zu spüren, heißt es. Aufgeregtes Flüstern kündigt Walter Zeller im pelzigen Nikolauskostüm an.

Der Geschäftsmann aus Ulm sei Weihnachtsmann aus Leidenschaft: „Es gibt nichts schöneres, Kindern, denen es nicht so gut geht, wenigstens eine kleine Freude zu bereiten.“ 460 Rucksäcke fährt Zeller dieses Jahr im Auftrag der Stiftung an neun Einrichtungen im Umkreis von mehr als 200 Kilometern aus. In den flotten Beuteln steckt neben Schokonikoläusen und Keksen auch immer etwas zum Spielen. Die Kooperationspartner der Stiftung machen es laut Mitteilung möglich. Der Spielwarenladen Rupp aus Wangen, die Ulmer Zeitarbeit, KM Foliographics und die Firma Früchte Jork aus Isny unterstützen Dethleffs als „Freund der Familie“ bei der vorweihnachtlichen Aktion. Zurück komme spürbare Dankbarkeit.

„Das ist eine so tolle Aktion. Wir freuen uns jedes Jahr über die schöne Abwechslung im Klinikalltag“, sagt Christine Knaus, Leiterin des Spielzimmers auf der Kinderstation im Klinikum Kempten. Sie haben den himmlischen Besuch ehrfürchtig mit „Herr Weihnachtsmann“ angesprochen und sogar ein Gedicht vorbereitet: „Im Wohnmobil die Säckchen transportiert er fix hierher, sein Dialekt aus Württemberg, man hört’s, gefällt uns schon sehr.“

Das ist laut Dethleffs wenig verwunderlich, denn deren Weihnachtsmann treffe immer den richtigen Ton. Egal, ob kleines Mädchen oder wilder Bursche: Der bärtige Bote schaffe es, dass auch Kinder mit Schmerzen oder im eher schwierigen Alter, wenigstens ganz kurz lächeln. Die Leitungen der Häuser hätten dabei Grund zur Freude. Neben viel Zeit und kleinen Geschenken bringe der Weihnachtsmann auch immer einen Scheck in Höhe von 150 Euro mit. Damit würden die Einrichtungen Extras wie besonderes Spielzeug oder Kletterausrüstungen finanzieren.