Dethleffs von Resonanz auf dem Caravan Salon begeistert

Vor dem Endspurt des noch bis Sonntag laufenden „Caravan Salons“ in Düsseldorf, der weltgrößten Messe für die mobile Freizeit, zieht Dethleffs „eine uneingeschränkt positive Zwischenbilanz, wir verzeichnen eine enorm hohe Nachfrage nach unseren Fahrzeugen, der Messestand ist sehr gut besucht, selbst unter der Woche, und die Verkäufe laufen prima“, wird Geschäftsführer Alexander Leopold in einer Pressemitteilung des Allgäuer Herstellers und größten Arbeitgebers in Isny vom Freitag zitiert.

Was Leopold und das Messeteam besonders freue: „Gerade am ersten Wochenende waren unheimliche viele junge Familien am Stand – ein deutlicher Beleg dafür, dass Caravaning auch in der jüngeren Zielgruppe als zunehmend attraktiv wahrgenommen wird.“

Für das große Besucherinteresse verantwortlich macht das Unternehmen auch die Ausstellung „Reiseziel Zukunft“ auf dem Dethleffs-Stand. Neben der Weiterentwicklung des elektrisch angetriebenen Caravans „e.home Coco“ habe speziell die Premiere des „Dethleffs Globevan“ für Aufsehen gesorgt, „das erste serientaugliche Reisemobil mit einem Plug-in-Hybrid Antrieb“.

Der Caravan Salon sei auch eine wichtige Plattform für die Verleihung wichtiger Leserpreise, wo Dethleffs gepunktet habe: Beim „König Kunde Award“, bei dem Besitzer ihr eigenes Fahrzeug bewerten, errangen die Allgäuer insgesamt zehn Auszeichnungen. Darunter erste, zweite und dritte Plätze für Qualität und Service und ein Sonderpreis für die familienfreundlichste Marke, was Dethleffs Marketingleiter Helge Vester besonders gefällt: „Als Freund der Familie die Auszeichnung als familienfreundlichste Marke zu erhalten und bei den Themen Qualität und Service von unseren Kunden so gut bewertet zu werden, ist für uns schon die Bestätigung, dass wir mit unserer Arbeit richtig liegen.“

Bei der Wahl zum „Goldenen Reisemobil“ sicherte sich Dethleffs vier Auszeichnungen: Zweimal Platz eins in den Kategorien Alkoven und Liner, einen zweiten Platz bei den Teilintegrierten und einen dritten bei den integrierten Reisemobilen. Für Vester „ein hervorragendes Messe-echo und dann auch noch das außergewöhnlich gute Abschneiden bei diesen renommierten Leserwahlen – der Caravan Salon 2019 ist jetzt schon ein voller Erfolg und das kommende Wochenende lässt noch einiges erwarten“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.