Dethleffs und Crosscamp Service in neuen Räumlichkeiten

Die zum Dethleffs Gesamtservice gehörenden Abteilungen Kundendienst und Ersatzteile, die auch die Marken Crosscamp und Pössl D-Line betreuen, haben ihre neuen Räumlichkeiten in den ehemaligen Büros von Invacare in Isny bezogen, das teilt das Unternehmen mit.

Mehr als 100 Umzugskisten seien von den Mitarbeitern der beiden Abteilungen gepackt und per Umzugswagen vom Dethleffs Werk in den gegenüberliegenden Gebäudekomplex verfrachtet worden, um dort in den renovierten Büroräumen wieder ausgepackt zu werden. Ab Winter 2020/21 kommen dann der Dethleffs Wareneingang und -ausgang sowie ein Lager für Großteile in die ehemaligen Produktions- und Lagerhallen von Invacare.

Das bisherige Dethleffs Ersatzteillager, das ebenso wie die Versandabwicklung räumlich an seine Kapazitätsgrenzen gelangt sei, werde zu einem Behälter- und reinem Kommissionierlager umgebaut. Die frei gewordenen Büroräume bei Dethleffs sollen dazu genutzt werden, Abteilungsaufteilungen zu optimieren und Arbeitsplätze zu entzerren. „Das spielt uns gerade in Zeiten erhöhter Hygienemaßnahmen und bei der Einhaltung von Mindestabständen in die Karten“, so Alexander Leopold, Vorsitzender der Dethleffs Geschäftsleitung. „Wir waren bei unserem Ersatzteil-Lager an räumliche Grenzen angelangt, deshalb bestand hier schneller Handlungsbedarf. Durch die angemieteten, neuen Räumlichkeiten können wir das allerdings äußerst unkompliziert und ohne großartige, bauliche Veränderungen lösen“, fügt er hinzu. Einzig Regalanpassungen für neue Behälter müssen im Bestandsgebäude vorgenommen werden und natürlich normale Renovierungsarbeiten, wie das Streichen von Wänden und Decken.

„Wir haben uns zum Ziel gesetzt, in unserer Branche den besten Servicezu bieten“, so Leopold.