Die Marken der Erwin Hymer Group, zu der auch Dethleffs in Isny gehört, sagen ihre Teilnahme an allen für 2020 geplanten Messen in Europa ab. Im Hinblick auf die hohe Besucherdichte bei Messen wie dem Caravan Salon Düsseldorf und die Maßnahmen, die aufgrund der Infektionsgefahr durch das Coronavirus notwendig sind, seien Messeauftritte in diesem Jahr nicht sinnvoll durchzuführen, teilt die Erwin Hymer Group mit.

Martin Brandt, CEO der Erwin Hymer Group (EHG) erklärt: „Die Gesundheit unserer Kunden, Mitarbeiter und Handelspartner steht für uns an erster Stelle – diese Verantwortung können wir nicht auf die leichte Schulter nehmen. In der Corona-Krise mit ihren speziellen Anforderungen an Abstand und Hygiene ist eine ungezwungene Atmosphäre bei Information, Beratung und Kauf nicht mehr gegeben. Diese betrachten wir jedoch als fundamentale Voraussetzung für eine erfolgreiche Messe. Daher sehen wir als EHG gemeinsam mit unseren Marken von einer Teilnahme an den für 2020 geplanten Messen bis zum Jahresende ab.“ Von dieser Entscheidung betroffen ist auch die weltgrößte Freizeitmesse, der Caravan Salon Düsseldorf, der Anfang September stattfinden soll.

Vor Ort informieren

Mit mehr als 1200 Handelspartnern in Deutschland und Europa verfügen die Marken der Erwin Hymer Group laut Mitteilung über ein professionell aufgestelltes Händler- und Servicenetz. Damit könnten sich Kunden und Interessenten in ihrer Heimatregion direkt beim EHG Händler vor Ort über Produkte und Dienstleistungen informieren und kompetent beraten lassen. Durch flächendeckende Vorkehrungen für eine kontaktlose Beratung und den verstärkten Einsatz von Digitalmarketing werde sichergestellt, dass die Produktneuheiten 2020/21 und die Angebote der EHG Handelspartner europaweit in einem gesundheitlich unbedenklichen Umfeld erlebt werden können.