Dethleffs ist wieder „Fairstes Unternehmen“

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und der Nachrichtensender ntv haben Unternehmen in verschiedenen Kategorien mit dem Deutschen Fairness-Preis 2020 ausgezeichnet. Dabei sei die Firma Dethleffs in Isny zum vierten Mal in Folge zum „Fairsten Unternehmen“ gekürt worden. Wie das Unternehmen mitteilt, ist es damit wieder Gesamtsieger bei den Wohnmobilherstellern.

„Dieses Jahr war sicher nicht nur für uns eine große Herausforderung. Aber wir haben alles getan, für unsere Kunden erreichbar, transparent und weiterhin ein zuverlässiger Partner zu sein“, wird Robert Bielesch, Leiter der Dethleffs Unternehmenskommunikation, in der Pressemitteilung zitiert. Das Unternehmen habe gleich zu Anfang der Pandemie reagiert und seinen Service so umgestellt, dass trotz allem Beratungen stattfinden konnten.

Aufgrund der Corona-Pandemie habe Dethleffs die Teilnahme an Messen und Großveranstaltungen abgesagt. Eigenen Angaben zufolge biete das Unternehmen aber auch in diesem Bereich Ersatz: „Damit unsere Kunden trotz allem unsere Neufahrzeuge kennenlernen können, ohne das Haus zu verlassen, haben wir eine digitale Neuheitenshow ins Leben gerufen. Man bewegt sich dort wie auf einer normalen Messe, nur nicht zu Fuß, sondern per Tablet, Notebook oder PC, und kann unsere Neuheiten von innen und außen ganz in Ruhe entdeckten“, so Bielesch.