Dethleffs Family Stiftung spendet Computer an Eduard-Schlegel-Schule

Achtung Autofahrer: Am Donnerstag zur Mittagszeit droht eine IG-Metall-Autodemonstration die Häfler Innenstadt lahmzulegen.

Mit der Aktion will die Gewerkschaft gegen die Ankündigung des ZF-Vorstands demonstrieren, bis zum Jahr 2025 bis zu 15 000 Stellen weltweit im Konzern zu streichen. Die Demonstranten fahren mit Autos und allerlei Zweirädern vom ZF-Werk 2 und dem Zirkusparkplatz P7 am ZF-Forum vorbei bis zur IG-Metall-Geschäftsstelle in der Riedleparkstraße.