Dethleffs-Erfolge bei Olympia

Nicht nur für die deutschen Sportler waren die Olympischen Spiele 2018 äußerst erfolgreich, sondern auch für die Firma Dethleffs: Wie berichtet hatte das Organisations-Komittee in Pyeongchang im vergangenen Jahr 100 Caravans beim Isnyer Freizeitfahrzeug-Hersteller geordert, weil vor Ort Hotelkapazitäten fehlten. In den mobilen Unterkünften aus dem Allgäu fanden während der Spiele in Südkorea viele Besucher, Journalisten und Sicherheitskräfte ein kuscheliges Quartier – trotz Minusgraden im zweistelligen Bereich. Und das wird weiterhin so sein während der Paralympics, die am heutigen Freitag beginnen.

Mehr als vier Jahrzehnte

Was indes kaum bekannt ist: Die olympische Geschichte von Dethleffs reicht mehr als vier Jahrzehnte zurück. Bei den Winterspielen im Jahr 1976 in Innsbruck gewannen Athleten Medaillen auf Skiern der Marke Dethleffs und mit Skistöcken, die damals noch – neben Wohnwagen – in Isny produziert wurden.

Folgerichtig war also geschichts-trächtiges Reisegepäck, das Dethleffs-Geschäftsführer Alexander Leopold und Benjamin Schaden, Geschäftsbereichsleiter Caravan, nun 42 Jahre später dabei hatten, als sie zum letzten Olympia-Wochenende 2018 nach Südkorea flogen, um sich vor Ort ein Bild von der temporären 100-Caravan-Wohnsiedlung zu machen: Karl-Heinz Suckow, eine pensionierte Führungskraft des Unternehmens, konnte von Erich Durach, einem passionierten Isnyer Skifahrer, ein paar Dethleffs-Skier ausleihen, Claudia Schwarz steuerte originale Dethleffs-Skistöcke bei.

Sehr zur Freude der Mitarbeiter von „Buffalo Autohomes“ beim Fototermin mit der Firmenspitze aus dem Allgäu. Der koreanische Vertriebspartner hatte das Geschäft mit dem Organisations-Komittee in Pyeongchang nicht nur eingefädelt, sondern auch alle 100 Wohnwagen verkauft. Nach den Paralympics werden sie gereinigt und den neuen Besitzern übergeben.

Weitere 80 Caravans bestellt

Aber nicht nur das: Als Leopold und Schaden vergangene Woche von ihrem Kurztrip aus Fernost nach Isny zurückkehrten, hatten sie eine Bestellung aus Südkorea für weitere 80 Caravans im Koffer.

Noch einmal geschichtsträchtiges Gepäck, der Auftrag ist ein Meilenstein für die Allgäuer in Fernost: „Für uns war Olympia so erfolgreich wie für die deutschen Athleten, mit unseren 100 Caravans haben wir über die Grenzen von Korea hinaus im asiatischen Raum für Aufmerksamkeit gesorgt“, freute sich Alexander Leopold nach der Rückkehr im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Er hatte sich gemeinsam mit Benjamin Schaden kurzfristig zum Asien-Trip aufgemacht: „Wir wollten wissen, wie die Betreuung vor Ort organisiert wird, wo die Caravans aufgestellt sind und vor allem, wie sich unsere Fahrzeuge bei der Dauerkälte und den Minustemperaturen im meist zweistelligen Bereich geschlagen haben“, berichtete der Geschäftsführer. Und sei begeistert gewesen: Während der gesamten Winterspiele habe sich ein Techniker von Buffalo Authomes um die Caravans gekümmert und Gäste eingewiesen. „Alle Fahrzeuge sind mit Strom versorgt, es wurden sogar komplett isolierte Wasser- und Abwasserleitungen unterirdisch verlegt“, dank „Fußbodenerwärmung“ und Gasvorräten seien die Caravans „beliebte Aufenthaltsorte bei Eiseskälte“ gewesen.

In Südkorea erfuhren die Beiden außerdem, dass nicht nur die Isnyer im Rennen um den Großauftrag des Organisationskomitees am Start gewesen sind. Dethleffs habe aber „als Erfinder des Caravans“ den Zuschlag bekommen, „weil wir auf eine lange, erfolgreiche Geschichte, Tradition und Erfahrung zurückblicken können, man hat uns zugetraut diesen Großauftrag zu stemmen, was uns außerordentlich freut und stolz macht“, sagte Leopold. Bis nach Asien herumgesprochen habe sich unter anderem, dass Dethleffs in Schweden Kältetests zum Winter-Camping laufen habe.

Zuschauer im Eishockey-Finale

In Südkorea war Leopold zum allerersten Mal. Neben dem wirtschaftlichen Erfolg kehrte er auch mit persönlichen Höhepunkten zurück: Er saß im Stadion, als die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im dramatischen Finale gegen Russland spielte und traf am Flughafen deren Kapitän Christian Ehrhoff sowie Biathletin Laura Dahlmeier. Ein Foto war Pflicht: „Wir haben uns als Winterspezialisten aus dem Allgäu alle Ehre gemacht“, fasste Alexander Leopold sein Reisefazit zusammen.