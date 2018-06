Der Wochenmarkt als ganzheitliches Projekt

Eine eindeutige Antwort über den zukünftigen Standort des Wochenmarktes will Markus Fischer nicht geben. Seit er die Aufgabe als Marktmeister vor fünf Jahren übernommen hat, ist viel passiert. Nicht nur die große Baustelle in der Bergtorstraße im vergangenen Jahr, war eine Herausforderung. Als Schnittstelle zwischen der Stadt, den Marktbeschickern und dem Einzelhandel ist der Erhalt der stetigen Kommunikation seine Hauptaufgabe.

Der gelernte Landwirt und diplomierte Landschaftsplaner kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückblicken, wenn es um Märkte und deren Planung geht. In den 90er-Jahren bewirtschaftete er einen Hof im Kreuzthal und verkaufte den Schafskäse auf dem Isnyer Markt. In Ravensburg organisierte er den „Markt der Region“, die Bio-Messe. Für den Käsetag in Wolfegg im Bauernhofmuseum führte Fischer die Fäden zusammen. Die Herkunft und Regionalität ist ihm wichtig bei der Auswahl der Marktleute, die auf dem Isnyer Wochenmarkt verkaufen. „Mit dem Wochenmarkt möchte ich dem Discounterwahn etwas entgegensetzen, hier finden die Kunden Ware mit Herkunft“, verspricht er. „Das Bewusstsein ist im Allgäu durchaus vorhanden“, freut er sich.

Mit der Instrumentalisierung des Marktes für andere Zwecke ist Fischer nicht einverstanden. „Der Markt bringt Leute in die Stadt und hat damit verdient, optimal ablaufen zu können“, erklärt er. Ob das auf dem Marktplatz besser funktioniert, ist eine komplexe Fragestellung.

Zukunft des Marktes

Nachdem die B12 den Marktplatz nicht mehr durchschneidet, ist von einigen Seiten zu hören: „Der Markt gehört auf den Marktplatz.“ Diesen Satz hört Fischer nicht gerne. „Es ist zu einfach zu sagen: weil der Marktplatz so heißt, muss dort der Wochenmarkt stattfinden. Es müssen Argumente auf den Tisch, die dafür oder aber auch dagegen sprechen“, gibt Fischer zu bedenken. Findet der Wochenmarkt dort statt, muss der Marktplatz zum Beispiel 52 Mal im Jahr gesperrt werden. Die Folgen mit Erreichbarkeit der Innenstadt, Parkierung und ÖPNV müssten den Beteiligten im Vorfeld klar sein.

Das ist einer der Punkte, an dem sich eine hochkomplexe Diskussion entspinnt. Diese Frage müsse von professionellen Planern bearbeitet und in Vorschlägen münden, die in einen Beschluss des Gemeinderats münden. Für die Planungen bietet Fischer eine Zusammenarbeit an: Seit zwei Monaten finden Treffen mit den Marktbeschickern statt, um stichhaltige Argumente zusammen zu tragen. Hier geht es darum, aus Marktsicht Kriterien zu erarbeiten, die für eine Optimierung des Marktes wichtig sind. Dieser Erfahrungsschatz soll den Fachplanern als Grundlage dienen.

Bürger sollen sich einbringen

Fischer findet es vollkommen richtig, dass die Bürger ihre Ideen bei der schwerwiegenden Entscheidung über die Zukunft von Isnys Mitte mit einbringen können. Bürgerbeteiligung in Form von Bürgerworkshops und Beteiligung der Marktbeschicker hat in seinen Augen die Aufgabe, Wünsche und Bedürfnisse zu sammeln, die von den Profis umgesetzt werden können. Er vergleicht es mit einem Hausbau: als Bauherr äußere ich meine Wünsche und Bedürfnisse, der Architekt und Planer sollte diese umsetzen, unter Berücksichtigung aller wichtigen Faktoren wie Baugrund, Statik, möglichen Materialien, Energie und auch Ästhetik. Dasselbe gilt für ein ganzes Quartier. Markus Fischer wünscht sich, dass in Isny das Projekt ganzheitlich angeschaut und nicht stückweise geplant und umgesetzt wird.