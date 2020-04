Der „Treuepass 2.0“ soll Isnyer Geschäften helfen

Mit einem digitalen „Treuepass 2.0“ will die Isny Marketing GmbH den Einzelhandel und die Gastronomie in der aktuellen Krise weiter unterstützen. Anstatt wie im Advent Stempel der Geschäfte und Gaststätten auf Papier zu sammeln, können Kunden zwischen Mittwoch, 22. April, und Mittwoch, 6. Mai, ihre Kassenbelege fotografieren und per WhatsApp oder E-Mail beim Stadtmarketing einreichen – und wie beim traditionellen Treuepass gewinnen.

„Mit den Beschlüssen zur Wiedereröffnung einiger Geschäfte entspannt sich die Lage zumindest ein wenig“, erklärt Katrin Mechler, Leiterin des Isnyer Stadtmarketings. „Aber es bleibt nach wie vor wichtig, dass die Isnyer Bürger Angebote vor Ort nutzen und sich mit den lokalen Betrieben solidarisch zeigen. Nur so können wir die Vielfalt in der Stadt erhalten.“

Treue soll nun mit dem digitalen Treuepass belohnt werden: Kassenbelege können während der oben genannten Laufzeit fotografiert und samt Namen des Kunden per WhatsApp an die Telefonnummer 07562 / 905311 oder per E-Mail an info@isny-aktiv.de geschickt werden. Wichtig ist, dass der Name des Geschäfts oder Lokals und das Datum erkennbar sind.

Auch Belege, die Kunden beim Kauf in lokalen Onlineshops, bei Lieferungen nach Hause, bei Bestellung auf Abholung oder beim Gutscheinerwerb erhalten, sind gültig. Laut Pressemitteilung können die Belege von allen Isnyer Geschäften und Lokalen stammen. Wer mindestens vier verschiedene Belege einreicht, nimmt an der Verlosung von „Isny Güldinern“ im Gesamtwert von 600 Euro in teil, die die Initiative „Isny Aktiv“ sponsert und mit denen in zahlreichen Isnyer Geschäften und Lokalen bezahlt werden kann.

Einen Sonderpreis von „Güldinern“ im Wert von 100 Euro erhält der Teilnehmer mit den meisten Belegen – bei eventuellem Gleichstand entscheidet das Los, heißt es in der Pressemitteilung. Einsendeschluss ist am 6. Mai um 12 Uhr.