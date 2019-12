Am vergangenen Samstag fand in Isny der zweite diesjährige Christbaumverkauf statt, den das Stadtmarketing jedes Jahr organisiert. Während die Erlöse am 7. Dezember dem Gymnasium zugute kamen, wurde diesmal Geld für den Turnverein Isny, Abteilung Handball, gesammelt. „Wir verkaufen heute so ungefähr 60 bis 70 Stück“, prognostizierte Thomas Drössler vom TV Isny schon am Vormittag optimistisch.

Neben wohlgeformten und in unterschiedlichen Größen erhältlichen Bäumchen wurden auch Glühwein, Punsch und Waffeln angeboten. Besonders gut fanden Silke Sauter und Thomas Drössler, die zusammen mit Sabine Metzler den Verkauf betrieben, dass sie mit der Aktion kein Risiko eingingen: „Wir bekommen die Bäume von Obi geliefert und alles, was nicht verkauft wird, wird wieder zurückgenommen. Das ist echt super!“, betonten die beiden.

Der TV Isny hatte sich dieses Jahr auch nicht zum ersten Mal beim Stadtmarketing um den Christbaumverkauf beworben, denn die Erfahrungen waren bisher durchweg positiv: „Außerdem machen wir das für unsere Jugend, des isch immer gut.“

Lange hatten die dick angezogenen Hobbyverkäufer allerdings keine Zeit zum Reden, denn potenzielle Käufer standen stets in der Nähe. Und wenn ein Ehepaar sich nicht entscheiden konnte, welcher Baum es denn zum Fest sein sollte, hatte Thomas Drössler die rettende Idee: „Der Trend geht eindeutig zum Zweitbaum! Das macht man jetzt so“, warb er augenzwinkernd. Silke Sauter hatte von dieser Entwicklung auch schon gehört: „Ja, genau, für jedes Stockwerk ein Baum. Das ist heutzutage ganz normal!“ Zugegeben: Die Mutter der Familie entschied am Ende einfach, welcher Baum ihr am besten gefiel. Aber der Rest der Familie schien damit ebenfalls zufrieden.