Der Stadtseniorenrat macht keine Kaffeekränzle

Die Vorsitzende Elke Remmel zieht zum Jahresende Bilanz. Die Altstadtsanierung steht im Fokus.

„Dass man uns ernst nimmt, ist für uns die schönste Erfahrung“, sagt Elke Remmel, die Vorsitzende des Stadtseniorenrats. Sie macht das an der hohen Beteiligung bei der Wahl zur zweiten Amtsperiode im Frühjahr 2011, bei der das ganze Team bestätigt wurde, fest. Aber auch am hohen Rücklauf bei der Seniorenumfrage. Bei der Gesprächsrunde mit ihr, Waltraud Böhm-Neuhäuser und Anton Mohr wird schnell klar, was der Grund für die Anerkennung ist. Wie und was sie über die Aktivitäten des Gremiums berichten, zeigt deutlich: Der Stadtseniorenrat ist wirklich in der Stadt angekommen und nicht nur bei den Senioren.

Sie haben Visionen, aber mehr noch leisten sie enorme praktische Arbeit. Das haben wohl auch Stadtverwaltung und Gemeinderat bemerkt. „Beim Jahresbericht war es am deutlichsten zu spüren. Da waren die Gemeinderäte ganz still. Die haben gemerkt, dass wir kein Kaffeekränzle sind“, erwähnt Mohr leicht ironisch. Es sei im Gemeinderat angekommen, dass die Projekte des Stadtseniorenrats nachhaltig sind, ergänzt Remmel. Böhm-Neuhäuser betont, dass „uns die Unterstützung der Stadtverwaltung sehr freut“.

Mit der ersten Seniorenmesse im Jahr 2009 hat der Stadtseniorenrat bereits den Grundstein für eine gute Vernetzung der Dienste und großen Einrichtungen, die mit Senioren zu tun haben, gelegt. Diese Vernetzung sei in der Geschäftsordnung auch vorgeschrieben, sagt Remmel.

Noch wichtiger als Sitzungen sind den Mitgliedern des Stadtseniorenrates aber die praktische Hilfe und die Beratungstätigkeit. Die monatlichen Sprechtage würden sehr gut angenommen. Neu ist die Abendsprechstunde einmal im Vierteljahr für Angehörige und Nachbarn. Großes Thema sei die Patientenverfügung und fast immer haben die Ratsuchenden „personenspezifische Anliegen“, wie Mohr sagt. Das können auch handfeste Ängste sein. „Manche trauen sich wegen der freilaufenden Hunde nicht mehr, in der Birkenallee zu spazieren“, hat Remmel oft gehört. Aber einerlei, um was es sich handelt, „sie können sich darauf verlassen, dass wir der Sache nachgehen.“ Es lande nichts einfach in einem Ordner, sondern beim Seniorenbeauftragten der Stadt, Martin Bethäuser. Und das absolut vertraulich, das versichern die Stadtseniorenräte nachdrücklich. Wer direkte Hilfe braucht, den verweisen sie an die Nachbarschaftshilfe, Caritas, Zuhause leben oder was es sonst an geeigneten Organisationen gibt. Bedauern herrscht bei den Stadtseniorenräten darüber, dass sie eigentlich „nur die Fitten gut erreichen“, wie es Böhm-Neuhäuser ausdrückt. Auch die zu erreichen, die nicht aus dem Haus können, ist deshalb ihr „Herzenswunsch.“ Noch nicht gebraucht werden sie in den Landgemeinden. Zu den angebotenen Sprechstunden kam keiner. „Da hilft man sich wohl gegenseitig, da scheint die Welt diesbezüglich in Ordnung zu sein“, vermutet Mohr.