„Der Schlosshof ist natürlich ein wahnsinnig toller Platz“

Am Wochenende wäre es wieder soweit gewesen. Das Theaterfestival in Burkwang hätte in die Startlöcher gehen können. Nur ist bei hätte, wäre, könnte geblieben. Doch auch nicht ganz. Dem Büro für Kultur von Isny Marketing in Kooperation mit dem Kulturforum Isny und dem Festivalteam ist es gelungen, mit „film & festival“ eine „kleine Variante“ im Innenhof des Isnyer Schlosses auszurichten. SZ-Mitarbeiterin Babette Caesar sprach mit den Initiatoren, wie sie diese neue ungewohnte Situation erleben.

Ein Theaterzelt wird es diesen Sommer in Burkwang nicht geben. Damit auch keine der beliebten Festivalauftritte und Workshops. Wie ertragen Sie das als Festivalteam?

Franz Schmid: Das Festival war immer der fröhliche und bunte Startschuss für Sommerferien und Urlaub. Viele Menschen freuen sich das ganze Jahr auf Kultur und Wiedersehen in Burkwang. Der Begriff Familienfestival passt wirklich. Noch härter als die Besucher hat es natürlich die ganzen Künstler und Agenturen getroffen. Wir hoffen alle, dass das Kulturleben langsam wieder Fahrt aufnimmt.

Anton Drescher: Das ist schon eine sehr ungewöhnliche Situation für uns alle. Anfangs konnten wir es uns gar nicht vorstellen, einen Sommer ohne Festival zu erleben. Mittlerweile sind wir aber zuversichtlich, dass wir zumindest 2021 unser 20-jähriges Jubiläum in Burkwang feiern können.

Peter Neubert: Ich ertrage es nur schwer und bin froh, dass es mit „film & festival" einen kleinen Ersatz gibt.

Sind Planungen im Gespräch, ob oder wie das Theaterfestival 2021 aussehen könnte, um Mut zu machen, oder lassen Sie alles offen?

Anton Drescher: Wir werden im Spätsommer alle Möglichkeiten durchspielen, um das Festival wieder in Burkwang durchführen zu können. Dabei müssen wir alle Unwägbarkeiten behördlicher Vorschriften einschätzen und entsprechende Konzepte ausarbeiten. Wir bleiben da auf jeden Fall am Ball und sind heiß darauf, das Festival neu aufleben zu lassen.

Franz Schmid: Wir haben von fast allen gebuchten Künstlern von 2020 bereits feste Zusagen für 2021, das heißt, das Programm für nächstes Jahr steht schon und wir gehen fest davon aus, ein Festival 2021 zu feiern. Wahrscheinlich mit etwas anderen Rahmenbedingungen und Regelungen. Aber das lassen wir auf uns zukommen. Jetzt bringen wir erst mal „film & festival" über die Bühne.

Bei der Auswahl der Künstlerinnen und Künstler und ihren Live-Acts – woran hat sich das Festivalteam orientiert?

Peter Neubert: Bei der Auswahl der Live-Acts haben wir uns an der Regionalität der Künstler und ihrem Bezug zum Theaterfestival orientiert. Es sind auch Künstlerinnen und Künstler eingeladen, die in diesem Jahr ohnehin geplant gewesen wären. So zum Beispiel der Schwarzclown Matthias Romir, der in seiner Show expressive Jonglage mit depressiver Clownerie und naivem Maskenspiel vereint. Das geht total unter die Haut, ist aber auch sehr lustig. Absolut empfehlenswert!

Franz Schmid: Bei der Programmplanung ging es uns auch ganz klar um die Unterstützung dieser Künstlerinnen und Künstler in einer für sie nicht einfachen Zeit.

Können Sie kurz etwas zum Ablauf an den drei Abenden im Schlosshof sagen. Wo gibt es noch Tickets? Wie viele Sitzplätze stehen zur Verfügung? Sind schon Veranstaltungen ausverkauft?

Karin Konrad: Am Freitag wird die Leinwand ab- und die Bühne aufgebaut. Dann zieht Theaterfestival-Flair in den Schlosshof ein. Das wird sich schon an der Dekoration zeigen, um die sich unsere junge Truppe kümmert. Für den Auftaktabend am Freitag, 31. Juli, um 20 Uhr mit Markus Zink, Matthias Romir & Das Chaos Varieté gibt es noch Restkarten, ebenso für den Familiennachmittag mit Clown Pompo am Sonntag, 2. August, um 15 Uhr. Alle anderen Veranstaltungen sind ausverkauft. Tickets sind nur online über unsere Website erhältlich. Je nach Verfügbarkeit sind Tickets am jeweiligen Veranstaltungsabend bis 20 Uhr buchbar. Mit dem Ticketkauf werden auch die Kontaktdaten der Besucher abgefragt, das ist ja Pflicht momentan. Jeder Besucher bekommt dann vor Ort einen festen Sitzplatz zugewiesen. Da nur 150 Plätze pro Veranstaltung zur Verfügung stehen, sollte man sich sputen.

Anton Drescher: Die Wetteraussichten sind überwiegend gut für das Wochenende, sollte uns das Wetter doch mal einen Streich spielen, wird die Veranstaltung ins Kurhaus am Park verlegt. Die Entscheidung fällt am Veranstaltungstag jeweils bis 18 Uhr und wird gegebenenfalls auf dieser Website und in den sozialen Medien veröffentlicht.

Und das Ambiente im Schlosshof – wie fühlt sich das an ohne Zirkuszelt?

Karin Konrad: Der Schlosshof ist natürlich ein wahnsinnig toller Platz für Veranstaltungen. Mitten in der Stadt gelegen, mit schönem Ambiente und genügend Platz, um gemäß der Abstandsregeln bestuhlen zu können. Ein echter Glücksfall für die Veranstalter. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Eigentümer, die uns hier großartig unterstützen: Die Friedrich Hechelmann und Schloss Isny Kunst- und Kulturstiftung, die Waisenhausstiftung Siloah, Herr Mitt und Herr Häußler. Und ganz besonders danken möchten wir natürlich den Anwohnern für ihre Toleranz und ihr Wohlwollen – das wissen wir sehr zu schätzen!