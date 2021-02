Der rote Faden durch die Fastenzeit

In der Fastenzeit lädt das Team „Kirche für Kids“ Kinder und Familien zu einer Aktion in der Marienkirche ein: An einem roten Faden können Ideen und Vorsätze für die Fastenzeit angebracht werden, die einen durch diese vorösterliche Zeit begleiten. Und vielleicht findet der eine oder andere dann an diesem roten Faden auch eine gute Idee, die er gerne auch mal ausprobieren will, heißt es in einer Pressemitteilung der Katholischen Seelsorgeeinheit Isny.

Dazu liegen jede Woche neue Geschichten zum Mitnehmen aus. Und natürlich gibt es auch wieder die Möglichkeit, Kerzen anzuzünden und im Gebet vor Gott zu verweilen.

Der rote Faden in der Kirche verbindet zwei Christusfiguren: Ausgangspunkt ist die Skulptur der Heiligen Familie mit Christus im Kindesalter, Endpunkt das Kreuz. Der Faden zieht sich damit sozusagen durch das ganze Leben Jesu und ist ein Zeichen für das, was dieses Leben auszeichnete: seine enge Verbindung zum himmlischen Vater. Es war Jesu Überzeugung und es darf auch unsere Überzeugung sein: Gott will die Verbindung zu jedem einzelnen erhalten. Von seiner Seite her besteht die Zusage, dass dieses Band erhalten bleibt – auch dann, wenn wir diese Verbindung zu Gott manchmal vielleicht vernachlässigen.