Der Rohrdorfer Bach wird ausgeräumt

Der Rohrdorfer Bach führt derzeit einiges mit sich: Kies, Schlamm und viel Holz. Ganze Bäume liegen teilweise in dem Gewässer, da der vergangene, schneereiche Winter für viel Bruch gesorgt hat. Was der Bach mit sich bringt, verstopft die eigens eingebauten Rückhalterechen, die Dohlen und Brücken. Beim nächsten Starkregen droht dann Hochwasser. Jedes Frühjahr wird der Bach deshalb ausgebaggert und ausgeräumt, angefangen von den Tobeln an der Adelegg bis hinunter nach Rengers. Bevor der Bagger in diesem Jahr in Aktion treten konnte, mussten Isnyer Forstarbeiter zunächst die Bäume aus dem Bach und den Weg frei räumen den Weg. Thomas Geiger von der Firma Frommknecht (Bild), baggert am Rechen zwischen Rohrdorf und Rengers. Hier holt er angeschwemmtes Holz aus dem Rechen und Schlamm aus einem natürlichen „Staubecken“, das als Puffer bei Hochwasser dient. Nicht nur der Rohrdorfer Tobel wird von Schwemmgut befreit, auch an anderer Stelle muss aufgeräumt werden, womit Häuser und Flächen vor dem nächsten Starkregenereignis geschützt werden. Fotos: Stadt Isny/Rau