Der Platanen-Disput geht weiter

Nach wie vor hohe Wellen schlägt die Fällung der beiden Platanen am Marktplatz: Für Samstag ruft Aktivist Alfred Weber von 13 bis 15 Uhr zu einer Demonstration an den Stümpfen auf. Auf dem Rathaus anmelden konnte er diese gestern noch fristgerecht – in den Tagen zuvor sei das Ordnungsamt krankheitsbedingt geschlossen gewesen, erzählte er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Und außerdem, dass er sich „mit Sicherheit in einer der beiden Baumkronen angekettet hätte“, wenn er vorab von der Fällung vorab gewusst hätte.

SPD-Stadtrat Peter Clement kündigte gestern auf Nachfrage an, die Baumfällung in der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag zu thematisieren. Auf seinen Facebook-„Protest“ im Internet, in dem er auch von „Schande“ spricht, erfolgten bis gestern Abend rund 40 Kommentare. Auch Fotograf Heinz Bucher, der sich für eine geschichtsbewusste Gestaltung des Marktplatzes einsetzt, stieß eine Diskussion los mit seinem Bild, das den neuen Blick aufs Rathaus von den Arkaden der Stadtbücherei ohne Bäume zeigt. In beiden Themenbereichen hielten sich Empörung über die verschwundenen Bäume und positive Resonanz mit dem Hinweis darauf, erst einmal abzuwarten, was an Neuem entsteht, in etwa die Waage. Rainer Magenreuter musste auf seinem Bürgermeister-Facebook-Profil dagegen teils üble Beleidigungen hinnehmen.

Unter den Kommentaren auf Clements Facebook-Eintrag finden sich die Hinweise von Fraktionskollege Wolf-Dieter Massoth und auch von Magenreuter auf den einstimmigen Gemeinderatsbeschluss vom 19. Dezember 2016. Dort heißt es wörtlich: „Die Verwaltung empfiehlt die Planung für den Marktplatz mit dem Büro terra.nova weiterzuentwickeln und den Planungsauftrag bis vorläufig Planungsphase 3 (Vorentwurf) zu erteilen.“

Zustimmung gab es somit auch für den Anhang der Beschlussvorlage von Diana Hanser seitens des städtischen Bauamts. Dort ist die Textpassage zu finden, um deren Auslegung nun der politische Streit entbrennt: „Der Erhalt der südlichsten der bestehenden Platanen wird begrüßt; der Verzicht auf die beiden nördlichen erlaubt eine großzügige Gestaltung der Freiflächen, auch in der Topografie. Schattenspendende Elemente ohne kommerziellen Bezug werden aber im Norden des Platzes vermisst.“

Die Stadtverwaltung leitet nun daraus ab, dass der Gemeinderat der Fällung zugestimmt hat. Sie führt zudem ins Feld, dass die Bäume aus naturschutzrechtlichen Gründen vor dem 28. Februar gefällt werden mussten, damit die archäologischen Grabungen wie geplant 2018 beginnen und die Zeitpläne beim Umbau des Hallgebäudes und zur Neugestaltung des Marktplatzes eingehalten werden können.

SPD-Stadtrat Clement will diesem Argument nicht folgen: „Dann hätte man auch die dritte Platane fällen müssen – wenn man um einen Baum rumgraben kann, kann man das auch um drei“, erklärte er gegenüber der SZ. Mit Bezug auf die Grabungen hatte Stadtbauamtsleiter Claus Fehr in einem Interview, das die SZ am 5. Januar veröffentlicht hat, auf die Frage, ob die Platanen fallen müssen, geantwortet: „Das werden die weiteren Gedanken von Planer Peter Wich zeigen.“ Und er verwies auf dessen Vorschläge mit nur einem Baum, wobei „noch offen“ sei, welcher stehen bleibe.

Zumindest diskussionswürdig ist die Argumentation der Rathausspitze, weil der Gemeinderat seit Fehrs Äußerung nicht über weitere „Gedanken von Planer Wich“ diskutiert hat – jedenfalls nicht öffentlich. Die wird erst der Fall sein, wenn Bauabschnitt 2 der Stadtsanierung zur Neugestaltung des Marktplatzes ansteht. Doch genau mit dem Verweis auf die erst dann anstehenden Diskussionen hatte Magenreuter am 4. Dezember 2017 während der Beratungen zu Bauabschnitt 1 (Gestaltung der Hofstatt) SPD-Gemeinderat Erhard Bolenders Anregungen zu einer möglichen Offenlegung des Stadtbaches in den Marktplatzbereich hinein zurückgestellt.