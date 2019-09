Der Orgelherbst hat fulminant begonnen

Trotz zahlreicher Parallelveranstaltungen in der Stadt ist das erste von drei Isnyer Orgelkonzerten im Herbst in der Marienkirche sehr gut besucht gewesen. Harald Geerkens, einst Kirchenmusiker in Isny, scheint immer noch zu ziehen. Die Isnyer wissen offenbar, was von ihm zu erwarten ist. Wieder einmal hat er aus der Königin der Instrumente das Optimum herausgeholt. Die Zuhörer erlebten in fesselndes, einstündiges Orgelkonzert, Geerkens erntete dafür hochverdienten Applaus.

Die Vorsitzende des Fördervereins Kirchenmusik, Nicole Selonke, versprach bei ihrer Begrüßung nicht zu viel, wenn sie sagte, dass man für den nunmehr 18. Orgelherbst einen Bekannten eingeladen habe, mit dem sich hohe Erwartungen verbinden. Geerkens war einst Organist und Kirchenmusiker in Rottenburg, Isny und Kempten und sei jetzt als Musiklehrer in Augsburg tätig. Sie sei ihm sehr dankbar, dass er zugesagt hätte.

Harald Geerkens fügte Selonkes Begrüßung hinzu, dass er diesmal keine gottesdienstlichen Kompositionen spiele – vielmehr anspruchsvolle Konzertstücke, die allerdings auch ihm selber bei der Vorbereitung einige Mühe abverlangt hätten. Für die Toccata von Dietrich Buxtehude, einem breit angelegtes Konzertstück mit eingängiger, virtuoser Gestimmtheit, war es eine Freude, zuzuhören.

Die zweite Komposition, ein typisches Bach-Präludium, wurde brillant gespielt. Mit dem Portal ist es so, wie wenn sich die Tore und Portale zu einem Festsaal öffnen. So perfekt gespielt könnte man auch an einen Festzug durch eine imaginäre, paradiesische Welt denken. Nicht weniger bewegend gab der Organist eine kontrastreiche, fast traumwandlerische Komposition von Felix Mendelssohn Bartholdy zu Gehör.

Introversion entführte sanft

Das vierte Stück war etwas völlig anderes: Der Münchner Orgelprofessor Harald Feller schuf 1985 „Diptychon“, eine Komposition in zwei Teilen: Introversion und Extraversion. Gemeint ist der „Weg nach innen“ und andererseits Begegnung und Erfahrung mit „der Welt da draußen“, mit der realen Wirklichkeit. Musikalisch umspielt wurden diese beiden Pole, die zwei Möglichkeiten, die sich dem Leben stellen.

Introversion entführte sanft, einfühlsam und farbenreich in die Welt der Meditation. Extraversion zeigte musikalisch den krassen Gegensatz: Brutal tat sich ein alles verschlingender Rachen auf, ein Abgrund, der sich in einer brutalen Toccata präsentiert.

So konnte das mitreißende Konzert nicht enden. Es schloss harmonisch, verspielt, mit einer Toccata des österreichischen Komponisten Franz Schmidt – geradezu traumwandlerisch.