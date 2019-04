Der Oratorienchor Wangen gibt Passionskonzert

Bei den Passionskonzerten am kommenden Wochenende werden das „Stabat Mater dolorosa“ von Franz Schubert, das „Schicksalslied“ von Johannes Brahms und César Francks „Sieben letzte Worte Jesu am Kreuz“ aufgeführt – am Samstag in der Isnyer Nikolaikirche und am Sonntag in St. Ulrich in Wangen.

Neben dem Oratorienchor Wangen und dem Sinfonieorchester Württembergisches Allgäu unter der Leitung von Friedrich Wilhelm Möller sind in den Werken von Schubert und Franck außerdem drei Solisten hören.

Die Sopranistin Clara-Sophie Bertram, geboren in Görlitz, studierte an den Hochschulen für Musik und Theater in Leipzig und Karlsruhe mit den Schwerpunkten Oper und Lied. Weitere Studien unter anderem bei Julia Varady und Meisterkurse ergänzen ihre Ausbildung, heißt es in der Mitteilung weiter. Am Staatstheater Karlsruhe ist sie derzeit in „Meisterklasse“ zu erleben, sie ist Stipendiatin des Richard-Wagner-Verbandes Baden-Baden und hat in unterschiedlichsten Produktionen mitgewirkt.

Der Tenor Alexander Yudenkov hat laut Pressetext seine erste Ausbildung im Knabenchor und an der russischen Chorschule in Moskau gemacht. Später nahm er an den Kursen der Bachakademie Stuttgart teil und studierte an der Musikhochschule Karlsruhe. Er ist Mitglied des SWR-Vokalensembles und vielseitig als Solist, Chorleiter und Arrangeur tätig.

Bariton Christian Feichtmair sei laut Mitteilung hierzulande durch sein langjähriges Wirken als Solist in Oper, Oratorium und Lied, als Chorleiter, Stimmbildner und Gesangspädagoge bekannt.