Der neue Ortschaftsrat in Neutrauchburg – Claus Zengerle wiedergewählt

Im Beisein von Bürgermeister Rainer Magenreuter und Frank Reubold, Hauptamtsleiter im Isnyer Rathaus, haben sich die bei der Kommunalwahl am 26. Mai wiedergewählten Mitglieder des Ortschaftsrates zu ihrer ersten Sitzung getroffen. Das Stadtoberhaupt dankte den seitherigen und allesamt wiedergewählten Mitgliedern für ihr ehrenamtliches Engagement, in der Verantwortung zum Wohle des Ortes mitzuwirken, verbunden mit einem Dank auch an Anton Benk für die Bereitschaft, sich aufstellen zu lassen. Alle Wiedergewählten wurden auf Basis der Verpflichtungsformel der Gemeindeordnung in ihrem Amt für weitere fünf Jahre verpflichtet. Als Kandidat für das Amt des Ortsvorstehers wurde aus den eigenen Reihen Claus Zengerle vorgeschlagen – und auch einstimmig in geheimer Wahl wiedergewählt. Als erster Stellvertreter wurde Martin Eisleb wiedergewählt, als zweiter Ralf Stolten. Zu Schriftführern in den Sitzungen wurden Sonja Haller und Jürgen Immler bestimmt, Protokollunterzeichner ist Karl Anwander. Der Ortschaftsrat empfiehlt dem Gemeinderat, die Entscheidungen der konstituierenden Sitzung zu bestätigen. Anwander wurde für 20-jährigen Dienst zum Wohle des Ortes die Ehrenurkunde des baden-württembergischen Gemeindetages überreicht. Das Foto zeigt (v. l.) die für die nächsten fünf Jahre Wiedergewählten: Karl Anwander, Jürgen Immler und Bürgermeister Rainer Magenreuter, Ingrid Moosmann, Florian Hofmann, Ortsvorsitzender Claus Zengerle, Hubert Würtenberger, Sabrina Ehrle, Martin Eisleb, Wolfgang Harscher, Peter Hoher, Ralf Stolten. Foto: Walter Schmid