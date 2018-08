Während die Gemeinden um die Adelegg-Höhen – Isny, die Kreuzthaler Ortschaften und Wengen bis hinüber ins Bayerische – den Schwarzen Grat mit 1118 Metern als ihren Hausberg bezeichnen, gehört zu Maierhöfen, Grünenbach, Seltmans und Sibratshofen „deren“ Riedholzer Kugel. Wobei auch Isnyer, die neben ein bisschen sportlicher Herausforderung außerdem den Blick zum Pfänderrücken und auf den Bodensee genießen möchten, für ihren abendlichen Ausgleich auf die Kugel nicht verzichten wollen.

Ein Isnyer, Erhard Bolender mit seinem Team, hat im Auftrag der Gemeinde Maierhöfen jüngst das Naherholungspotenzial der Kugel-Region touristisch mit dem „Kugel-Alp-Weg“ aufgewertet. Der Landschaftsarchitekt ist überzeugt: „Die Kugel, die man als Nicht-Extremsportler noch gut packt, ist neuerdings mit natur- und kulturhistorischen Themen, mit Picknickplätzen und Aussichtsplattformen und insgesamt 18 Erlebnisstationen entlang des Weges anspruchsvoll aufgewertet.“

Ruhe und Erholung mit Bergsicht

Auf der Aussichtsplattform mit Tisch und Bänken sitzen zwei Frauen aus der Bodenseeregion bei der Brotzeit: „Wir sind den Tourismusmassen entflohen. Wir haben schon gar nicht mehr daran geglaubt, dass es irgendwo Ruhe und Erholung mit Bergsicht gibt – hier erleben wir so einen Platz. Wir sind sehr angenehm überrascht.“ Sie erzählen, dass sie den „Wurzelweg“ von Riedholz herauf in einer Stunde gepackt hätten, wie und wohin sie weiterwandern, wüssten sie noch nicht.

Eine Stunde später kommen drei Isnyer Biker von der Sibratshofer Seite heraufgestrampelt und ruhen sich kurz aus. Einer begibt sich noch auf die Slackline nebenan, um seine Balancierfähigkeit zu testen. Dann begeben sie sich wieder auf ihre Räder, den Wurzelweg hinab in Richtung Käserei Bergwies, um etwas zu trinken. „Das ist unser wöchentlicher Ausdauersport“, erklären die drei.Bald darauf erscheinen zwei Missener auf ihren Rädern, Vater und Sohn, und machen ebenfalls kurze Rast. Der Sohn zählt mittels Fernrohr die gesichteten Gipfel bis hinüber zum Säntis auf.

Der touristisch aufgewertete Rundwanderweg, die Riedholzer Kugel eingeschlossen, umfasst etwas mehr als acht Kilometer mit Startpunkt in Maierhöfen, weiter zum Ferienclub, dann wahlweise über die Kugel oder auf dem Forstweg im Hangbereich nach Riedholz, von dort über die Kapelle mit Labyrinth und Besinnungsweg zurück nach Maierhöfen. Typische Landschaftselemente einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft begleiten den Wanderer oder Biker: Bauernhöfe, Alphütten, Scheunen, Streuobstwiesen, Weiden und Forste.

An den Flanken der 1066 Meter hohen Riedholzer Kugel gedeihen Berg- und Schluchtwälder, plätschern Gebirgsbäche, und auf dem Gipfel bekommen die Berge einen Namen mittels einer Panoramakarte und einem Fernrohr. Wer sich ausruhen will, nimmt Platz an Bank und Tisch. Wer noch nicht genug hat, kann sich nebenan auf dem Spielgelände zwischen Bäumen austoben.

Die familiengerechten Erlebnisstationen informieren über die Alpwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd, Natur und Ökosysteme, Geologie, Tourismus und über die Ortsentwicklung früher und heute. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der traditionellen Alpwirtschaft. An jeder Station wartet auch auf Kinder eine interessante Frage. Eine Tierbeobachtungsstation stellt Vögel und Säugetiere des Waldes vor.

Maximaler Förderzuschuss

Beim Kugel-Alp-Weg handelt es sich – im Amtsdeutsch – um eine „Maßnahme zur Förderung der Attraktivitätssteigerung und Qualitätsverbesserung der öffentlichen touristischen Infrastruktur (RÖFE), um damit den Erholungswert zu erhöhen und die Wirtschaftskraft zu steigern“. Die Bezuschussung wurde von Maierhöfens Bürgermeister Martin Schwarz mit seinem Gemeinderat beantragt und erhielt die maximale Förderquote. Das Büro Bolender/Lehne/Gredler bekam schließlich den Auftrag zur Planung und Realisierung.

An den Aussichtsplattformen und Picknickplätzen fehlen überraschenderweise Abfalleimer oder auch Feuerstellen-Verbotsschilder. Bolenders Kommentar dazu: „Wir gehen einfach von der Selbstverständlichkeit aus, dass Bergwanderer und Biker der Natur den größtmöglichen Respekt entgegenbringen und sich mitverantwortlich wissen für die Schönheit unserer Heimat – und dass sich dann Verbotsschilder erübrigen.“