Der Marathonmann, die Beobachtungsgabe und das Allgäu

Am 26. Mai wird einer der namhaftesten Söhne der Stadt Isny in der deutschen Kulturlandschaft zu Grabe getragen: Der Schriftsteller Günter Herburger, der am 3. Mai im Alter von 86 Jahren in Berlin verstorben ist, zwei Wochen nach seiner Frau Rosemarie. Die Trauerfeier auf dem Isnyer städtischen Friedhof beginnt um 11 Uhr.

„Ein Ehrenplatz im Pantheon der neuen deutschen Seltsamkeit“ sei ihm gewiss, schrieb Stephan Wackwitz, als er 2016 für „Die Zeit“ Herburgers letzten (Heimat-)Roman „Wildnis, singend“ rezensierte.

Mehr als fünf Jahrzehnte zuvor, 1964, war es Marcel Reich-Ranicki, der sich des Erstlings annahm, der Prosasammlung „Eine gleichmäßige Landschaft“, mit der Herburger im Literaturbetrieb auf sich aufmerksam machte. „Bestimmt haben wir einen neuen Erzähler, von dem wir einen beachtlichen zeitkritischen Roman erwarten dürfen“, prophezeite Reich-Ranicki damals in der „Zeit“.

Dieser Wurf gelang Herburger mit der „Thuja-Trilogie“, an der er von 1973 bis 1991 schrieb – 2200 Seiten, Opus magnum des spätberufenen Marathonläufers und Schöpfers literarischer Pretiosen, vom Kinder- übers Drehbuch bis zum Gedicht.

Der aus Isny weg – „buchstäblich“ – in die Welt hinaus gelaufen ist. Wie mancher in der Geburtsstadt wohl gerne vor der Beobachtungsgabe davon gelaufen wäre, die sich zur Geschichte „Nüssen“ in der „gleichmäßigen Landschaft“ verdichtete: Über junge Akademiker, Kaufleute, ihre Frauen, Freundinnen in einem kleinen Allgäuer Ort. Reich-Ranicki dazu: „Dolce vita zwischen Württemberg und Bayern? Mitnichten. Meist geht es ziemlich bieder zu: Wein, Weib und Gesang, Flirt, Klatsch und Intrigen. Diese Szenen lassen das Monströse im alltäglichen Ablauf erkennen.“ Das wurde übelgenommen.

Keimzelle des Zwiespalts zwischen Isny und Herburger, Herburger und Isny. Hassliebe wäre zu pathetisch. Abneigung in gegenseitiger Achtung träfe es eher; literarisch gleich einer Schraubzwinge zwischen Erstling und Spätwerk zeitlos gebannt. Überlagert von beiderseitiger Sympathie für die gemeinsame Herkunft und Heimat. Dorthin tritt der Verstorbene seinen finalen Lauf an. Flankiert von jenen, die sein Lebenswerk schätzen. Hoffentlich abseits der „Leitplankenkultur“.