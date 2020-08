„Der Kuhhandel“ beim Opernfestival in Isny

Ein Isny Opernfestival der besonderen Art: Das werde es laut Veranstalter vom 16. bis 23. August im Innenhof des Isnyer Schlosses geben. In diesem Jahr stehen neben Kurt Weills Operette „Der Kuhhandel“ und dem traditionellen Festivalkonzert des Ensembles je nach Wetterlage und Disposition der Mitwirkenden auch „Minikonzerte“ im Foyer des Kurhauses am Park auf dem Programm.

„Mutig begehen wir frische, nicht ausgetretene Pfade und spielen die Operette „Der Kuhhandel“ des großen deutsch-jüdisch-amerikanischen Komponisten Kurt Weill,“ sagt Hans-Christian Hauser in, künstlerischer Leiter des Isny Opernfestivals. Komponiert wurde die Operette 1934 in Paris, uraufgeführt 1935 in London.

In Süddeutschland komme „Der Kuhhandel“ erstmals auf die Bühne, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Das politische und pazifistische Stück könne durchaus Perspektiven auf die aktuelle politische Situation eröffnen. So werde die Macht der Waffenlobby thematisiert und damit verbunden subtil und frech vor Augen geführt, wie bestechlich Politik und Öffentlichkeit sein können. Im Mittelpunkt der Handlung stehen Juan und Juanita, die heiraten möchten. Juan finanziert sein Leben und auch die anstehende Heirat durch eine Kuh. Doch es soll anders kommen. Die korrupten Machenschaften eines Waffenfabrikanten und des Präsidenten der idyllischen Republik in der Karibik stürzen die Pläne des Paares ins Chaos. Standhaft verfolgen sie jedoch ihr Ziel.

Konzerte mit dem Festivalensemble

Im Mittelpunkt des traditionellen Festivalkonzerts werde laut Veranstalter dieses Jahr Johann Sebastian Bachs Himmelfahrtsoratorium stehen. „Ursprünglich sollte das Festivalkonzert am Himmelfahrtstag im Mai stattfinden,“ sagt Hauser. „Daher wählten wir Bachs Himmelfahrtsoratorium und stellten dazu als Kontrast jüdische Lieder aus den 1930er-Jahren, von Jakob Schönberg und Paul BenHaim: Deutsche jüdische Komponisten, die vor dem NS-Regime nach Palästina flohen. Auch Kurt Weill ist vor Nazideutschland geflohen – und so bildet das Konzertprogramm eine Brücke zwischen deutscher und jüdischer Kultur.“ Zudem wird es in der Festivalwoche „Minikonzerte“ mit Kammermusik von Teilen des Festivalensembles im Foyer des Isnyer Kurhauses am Park geben.

Zum Programm des 32. Isny Opernfestivals gehören mit der „Zauberflöte“ auch zwei Konzerte für Kinder am 22. und 23. August, jeweils 15 Uhr, im Foyer des Kurhauses am Park sowie jüdische Gesänge im Gottesdienst in der Nikolaikirche am 16. August.

Spielplan ist flexibel

Aus gegebenem Anlass werde das 32. Isny Opernfestival in ganz besonderer und flexibler Form stattfinden. Um die nötigen Abstände wahren zu können, werde im großzügigen Innenhof des Isnyer Schlosses und nur bei trockenem Wetter gespielt. Ob die Operette oder das Festivalkonzert zur Aufführung kommen, entscheidet sich kurzfristig am Vortag bis 15 Uhr. „Der Kuhhandel“ wird in der Aufführungswoche dreimal gegeben, das Festivalkonzert einmal. Sollte nicht im Freien gespielt werden, beginnen die „Minikonzerte“ im Kurhaus-Foyer jeweils um 19.30 Uhr.

Tickets nur an der Abendkasse

Tagesaktuelle Informationen zum Programm von 16. bis 23. August werden über die Websites www.isny-oper.de und www.isny.de/isny-opernfestival, auf den Social-Media-Kanälen des Isny Opernfestivals sowie der Stadt Isny veröffentlicht. Darüber hinaus auch in der Schwäbischen Zeitung und bei Radio AllgäuHit. Zudem gibt ein Infotelefon unter 0170/7056335 Auskunft. Tickets für die Freilichtaufführungen sind nur an der Abendkasse erhältlich. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Die Aufführungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr. Für den Eingangsbereich sollte ausreichend Zeit einkalkuliert werden.